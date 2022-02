Así fue el ataque a un edificio residencial en Ucrania (video)

Un misil ruso cayó en un gran edificio residencial de Kiev, indicó el sábado el servicio estatal de situaciones de emergencias de Ucrania, sin dar por ahora informaciones sobre posibles víctimas. El misil cayó entre los pisos 18 y 21 del edificio, según estas fuentes, que añadieron que se estaba evacuando el lugar.

Watch the moment a Russian missile hit a residential building in Ukraine's Kyiv on Saturday. No casualties have been reported so far



LIVE updates:

Los videos difundidos en las redes sociales mostraban un alto inmueble con la fachada destrozada y escombros en la calle abajo. "Kiev, nuestra espléndida y apacible ciudad, sobrevivió a una nueva noche de ataques de las fuerzas terrestres rusas y a los misiles. Uno de ellos impactó en un inmueble residencial en Kiev", indicó el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba.

Rusia anunció poco antes que había disparado misiles de crucero contra infraestructuras militares, en el tercer día de su invasión militar a Ucrania.

Look at this video and remember that there's exactly one difference between you and the people living in those apartments: Your passport. They were born in Ukraine, you were born somewhere else. They have all the same dreams and aspirations as you.

#AHORA | El momento exacto del impacto de un misil contra un gran edificio residencial en Kiev, Ucrania.