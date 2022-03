Captan a PNC que habría robado 300 dólares a un extranjero en el aeropuerto (video)

Un extranjero habría sido víctima de robo por parte de un agente de la Policía Nacional Civil, según se evidencia en un video.

En redes sociales circula un video en el que un extranjero denuncia que un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) le habría robado 300 dólares a las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora.

En las imágenes se ve cuando el extranjero, que habría sido víctima del robo, le recrimina al agente que lo denunciará si no le devuelve los dólares.

Mientras tanto, el agente continúa su marcha y niega haber cometido algún ilícito en contra del hombre.

"Me acaban de robar 300 dólares, lo voy a denunciar, lo voy a denunciar, lo voy a denunciar por ladrón... usted es una rata (...). Carlos Ramírez policía me acaba de robar. Es una rata", asegura el hombre con acento colombiano.

El agente reitera no tener el dinero y que no "ha hecho nada", mientras ingresa a la terminal aérea. Por su parte, el extranjero continúa grabando y le indica que ya tiene su número de placa.

Entrega el dinero en un baño

Finalmente, ingresan a un servicio sanitario en donde el agente indica "corte el video", para poder entregarle el dinero. Sin embargo, el extranjero no cede a su petición.

"Es que yo no le he robado nada", afirma el agente de policía. Los presentes lo amenazan con denunciarlo si no entrega el dinero. Pocos minutos después, el agente saca de su ropa el dinero que habría robado.

Estas son las imágenes: