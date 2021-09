Capturan a 50 jóvenes en bar de zona 16 por infringir la Ley Seca

La PNC reportó que 50 personas quedaron capturadas durante un operativo realizado la noche del viernes en un bar de zona 16.

Las autoridades gubernamentales realizaron un operativo multisectorial en bares de zona 16, determinando que los protocolos para evitar contagios de Covid-19 no se estaban cumpliendo.

Participaron delegados de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

En uno de los locales se descubrió que los clientes no respetaban el distanciamiento social, uso de mascarilla, tampoco se cumplió con el aforo permitido.

Además se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el horario de Ley Seca.

Los jóvenes fueron capturados y trasladados a la torre de tribunales para solventar su situación jurídica, dio a conocer la PNC.

Capturados por violentar medidas de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19



Local no cumple normas laborales

La jefa la Inspectoría de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Dulce Zuñiga, dio a conocer que el operativo "es un esfuerzo para verificar las normas de salud y seguridad ocupacional en los centros laborales", para evitar la propagación de Covid-19.

Entre los hallazgos se determinó que los empleados del bar no cuentan con el 100% de equipo necesario que deben usar para protegerse ante la pandemia.

"Los empleados no pudieron demostrar donde se haga constar que se hace entrega de mascarillas, barrera de escudo fácil, no están realizando tamizajes, no se proporciona alcohol en gel", dijo Zuñiga.

El Ministerio de Trabajo ha realizado durante el año 227 inspecciones a empresas durante 2021.

Ley Seca vigente

La Ley Seca se encuentra vigente en Guatemala. El horario en que no se puede comercializar y consumir bebidas alcohólicas es de 9 de la noche a 6 de la mañana.

Aunque no existe vigente un Estado de Calamidad, la Ley Seca se contempla en el Acuerdo Gubernativo 151-2020.

La PNC dio a conocer que seguirá realizando operativos para verificar que se cumplan las restricciones.