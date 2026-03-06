Conductora muere tras ataque armado ocurrido en Mixco

El hecho de violencia en donde falleció una mujer de 27 años ha provocado congestionamiento en el sector.
Un incidente armado se registró este viernes 6 de marzo en pleno tránsito sobre el puente La Brigada, en la zona 7 de Mixco.
Transeúntes y vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Municipales luego de que la conductora de un vehículo que presuntamente es utilizado como taxi pirata fuera atacada a balazos.
Sin embargo, tras el arribo de los socorristas, constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.
Esta persona fue identificada como: Beverly Shakira López Marroquín, de 27 años, quien presenta heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
La Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado la escena del crimen, ya que hay varios indicios, los cuales serán procesados por el Ministerio Público (MP).
De momento se desconoce el motivo de este hecho delictivo, el cual ha provocado congestionamiento en el sector ante el cierre vehicular.