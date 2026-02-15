La mujer que intimidaba y extorsionaba a comerciantes

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), han capturado a 150 personas dedicadas a extorsionan a comerciantes y ciudadanos.
En Tiquisate, ubicado en el departamento de Escuintla, se llevó a cabo la captura de Elsa "N", de 40 años, alias "Morena", quien esta señalada de intimidar y extorsionar a comerciantes de este municipio, Quetzaltenango y en la Ciudad de Guatemala.
La PNC señala que alias "La Morena" habría recibido numerosos depósitos en su cuenta bancaria relacionados con el cobro de extorsiones.
Otros casos
Un hombre identificado por la PNC como Fernando "N", de 32 años, fue descubierto luego de una operación organizada para su captura.
Esto sucedió en la colonia Los Pinos, en el departamento de Jalapa, cuando se simuló el pago de la extorsión por Q700 a un comerciante víctima de este hecho; al momento de la "operación", la PNC lo capturó por el delito de extorsión y decomisó el transporte de dos ruedas en que se conducía.
También a dos mujeres privadas de libertad en la cárcel de Cobán, Alta Verapaz, identificadas como María Ajanel De La Cruz, de 39 años, y Edelmira Esperanza Max Chó, de 36, fueron notificadas de nuevos cargos por operar extorsiones a comerciantes.
Los cargos adicionales corresponden al delito de extorsión, el mismo por el que actualmente cumplen condena.