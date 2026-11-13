Capturan al supuesto responsable del crimen de un menor de edad

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó al supuesto responsable del crimen de un menor de edad.
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El hombre fue identificado como Edgar "N", de 34 años, luego de su captura durante un operativo de allanamiento en la colonia El Rodeo, zona 7.
El sujeto es señalado de haber supuestamente asesinado a un menor de edad de 12 años.
La víctima fue hallada sin vida luego de haber recibido impactos de bala y abandonado sobre el kilometro 75 de la ruta de Escuintla que conduce hacia Taxisco, Santa Rosa.
El crimen ocurrió el pasado 16 de octubre del 2025 y las autoridades lograron su captura para determinar las causas del ataque contra el menor.