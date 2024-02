¿Por qué capturaron a Feremka Godínez? Esto explicó el ministro

-

Feremka Godínez fue capturada este miércoles 21 de febrero.

Feremka Taibeed Godínez Alfaro, Subdirectora General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), recién reinstalada en el puesto, fue capturada este miércoles.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, explicó que la captura de Godínez fue emitida por un juzgado debido a que tenía una citación y no acudió a la misma, por lo que fue declarada en rebeldía.

El funcionario explicó que Godínez fue reinstalada por orden de juez, por lo que ellos tuvieron que acatar en ese momento su nombramiento. Además, dijo que cuando llegó la orden de reinstalación no estaba la orden de captura en el sistema.

La orden de captura apareció en el sistema hasta el fin de semana, por lo que hoy se ejecutó.

Fue el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal el que autorizó la captura por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y allanamiento ilegal, y fijó la audiencia de primera declaración para este 22 de febrero.

Se defiende

"Estoy cansada porque si yo en algún momento, yo violenté algo, ¿por qué no se me hizo saber en el momento? ¿Por qué tres días después de tomar el puesto me capturan?", dijo. También aseguró que está "dando la cara".

Feremka Godínez, funcionaria de la PNC recién reinstalada y capturada, asegura que es una persecución en su contra.

"Yo lo único que hice fue trabajar. Trabajé en la Policía Nacional Civil por 18 años, cuando llegué a la Subdirección Antinarcótica hice importantes incautaciones de droga. Me vinculan a una supuesta estructura, de lo cual esa estructura nunca se dio", aseguró.