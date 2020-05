Los cargadores de ataúd mandan mensaje de apoyo a los médicos

Los cargadores de ataúdes, originarios de Ghana y protagonistas del "meme" en el que bailan con un féretro, difundieron un video en redes sociales para aplaudir el trabajo del personal médico en el mundo. El video fue compartido en Twitter por uno de los porteadores que aparece en los videos.

Benjamin Aidoo, uno de los porteadores, compartió el video donde también lanza un mensaje sus seguidores: “Recuerden: quédense en casa o bailen con nosotros”.

En el mensaje, Aidoo agradece y pide etiquetar a todos los doctores con la bandera de Ghana. El video cuenta con millones de reproducciones y se volvió tan viral como los "memes" que comenzaron a usarse en redes sociales desde marzo.

From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world

Thank you

Mention all the doctors out there with your country flag. #COVIDー19 #CoffinMeme #benjaminaidoo #nanaotafrija #CoffinDance #Doctors pic.twitter.com/OVrv5Ib8pz — Benjamin Aidoo (@nanaotafrija) May 5, 2020

En los videos de este "meme", primero se ven imágenes de alguien a punto de cometer algún error que le provocará lesiones, pero justo antes de que la tragedia ocurra, el video se corta y aparecen los porteadores con el ataúd en hombros y de fondo la música de Astronomia, de Tony Igy.

Historia del ataúd

Pero, ¿quiénes son? Pues ni más ni menos que una organización funeraria de Ghana, fundada por un joven de 32 años que se llama Benjamin Aidoo y cuyo centro logístico se encuentra en Accra, la capital del país. Lo que comenzó siendo una simple diversión, se ha convertido casi en una tradición.

Tal y como explica, tradicionalmente en Ghana las familias despiden a aquellos que fallecen de forma natural en la vejez con grandes homenajes, donde se hacen eventos de celebración para recordar la vida del fallecido entre todos sus allegados y amigos. Y, Aidoo, tuvo una idea más allá: ¿por qué no fundar una compañía de baile para funerales?

"We'll carry them. We'll bury them. We're going to dance with them." - the Dancing Pallbearers of Ghana to people who don't stay home pic.twitter.com/oWUW8hEvuS — Gene Park (@GenePark) April 23, 2020

Pronto comenzaron a tener éxito y ahora se volvieron en una tendencia para despedir a los familiares en esa localidad y la compañía ya tiene más de 100 bailarines.

