Carlos Bonavides pide disculpas por fingir un infarto en televisión (video)

El actor mexicano Carlos Bonavides fue invitado al programa de televisión "SN Serio" el pasado jueves 1 de septiembre.

"Huicho Domínguez" causó indignación en redes sociales, luego de desvanecerse hasta quedar en el suelo tras recibir una serie de toques eléctricos como castigo en un juego.

Sin embargo, el actor no imaginó la difusión que tendría el momento, por lo que reveló que todo fue una broma para los conductores, pues "ese programa se dedica a hacer bromas pesadas".

Carlos Bonavides se disculpó por la "pesada" broma que hizo. (Foto: Milenio)

Se disculpa

El mexicano de 81 años acudió al programa "El Chismorreo", donde abordaron el tema de la polémica broma.

"Antes que nada pido disculpas, porque yo jamás me imaginé que el programa tuviera esa difusión, hay mucha gente que me ha criticado", dijo el actor.

"Hice una broma, pero como ellos hacen bromas muy pesadas, entonces dije: voy a hacer una broma pero que nadie sepa", agregó.

"Me recibieron en el aeropuerto como 30 cámaras, ya he hecho varias entrevistas... Agradezco que gracias a ellos he tenido una gran difusión", puntualizó el histrión.

Bonavides expresó que solo un conductor sabía lo que tenía planeado, pero nunca imaginó la gran reacción en redes sociales, por lo que se mostró arrepentido por lo que hizo en televisión abierta.

Esto dijo el actor: