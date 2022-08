Las impactantes declaraciones de Carlos Villagrán sobre la muerte de "Chespirito".

El icónico actor Carlos Villagrán, quien dio vida a "Kiko" en el programa "El Chavo del 8", acaparó las redes sociales en las últimas horas, luego de difundirse un video en el que asegura que el comediante, Roberto Gómez Bolaños habría muerto antes de la fecha en que se anunció.

El clip es el fragmento de una entrevista que tuvo en el programa argentino "La Divina Noche", donde habló de su compañero, en mayo pasado.

“Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes y Florinda dijo 'Aguántenmelo'. No te explicas que murió Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de "El Chavo del 8" y "El Chapulín Colorado", ¿a qué hora los hicieron?”, comentó el actor.

Ante sus palabras, el entrevistador Dante Gebel reaccionó con asombro, dándole la razón de su planteamiento. "Eso es interesante", expresó.

La charla continuó, y aunque Villagrán recalcó que no asegura que así haya sido, recordó que en el funeral vio que "no había nada en ese cajón".

“Hay cosita ahí. Yo creo que falleció antes y lo sacaron después para poder preparar todo y no se le cayera el programa, pero no me consta nada, pero yo pienso que así fue”, agregó.

Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", falleció a sus 85 años, el 28 de noviembre de 2014. En aquel entonces, se dijo que la causa de su muerte fue por complicaciones respiratorias, en su casa en Quintana Roo.

Un año después, Florinda Meza, viuda del actor, reveló que había sido el Parkinson la razón de su muerte.

Mira la entrevista completa: