Carmen Salinas revela que compró su casa gracias a la propina de un cliente

Carmen Salinas recibió una propina con "suerte", la cual se la entregó un hombre que bailó con ella.

En una entrevista para Hoy, Carmen Salinas habló desde la sala de su casa y afirmó haber comprado con el premio de un billete de lotería que le regaló un hombre después de bailar con él, como señal de propina.

“Cuando terminé de bailar con el señor, me puso un billete en la mano y dije ‘ay, ya me pagó’. Al agacharme a dar las gracias me metí en el seno lo que me había dado. Cuando me metí al camerino lo saqué y era un billete de lotería para el 24 de diciembre del 1966”, contó Carmen.

La actriz afirmó que el billete número 30 444 resultó ganador y con los 350 mil pesos del premio compró una casa en la Ciudad de México, en la cual hoy vive con su familia. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carmen Salinas (@carmensalinas_56) Carmen Salinas y su testamento

En la misma entrevista, la actriz habló sobre su testamento, el cual ya realizó para evitar problemas dentro de su familia cuando ella falte.

Carmen afirmó que ya solo le falta incluir la casa en la que vive y un estudio que está a su nombre al testamento, bienes que serán para sus nietas, las hijas del fallecido Pedro Plascencia Salinas y para su hija María Eugenia.

La artista de 81 años también habló acerca de los famosos que no hicieron su testamento y dejaron problemas a sus familiares, que hoy se pelean por la herencia, como Joan Sebastian o José José.

“Yo creo que sí han de haber dejado testamento, pero se lo pepenaron por ahí”, bromeó Carmen al lado de Eduardo Yáñez, quien la acompañó durante la entrevista sentado en su sala.

Otros famosos también han hablado recientemente sobre su testamento, tal es el caso de Ana Bárbara, quien goza de buena salud a sus 50 años, pero ya realizó el trámite para “no estar en deuda con nadie”.