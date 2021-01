Carro que usó Mynor Moto está a nombre de exasesor del Congreso

El carro que utilizó Mynor Moto para retirarse de la Corte de Constitucionalidad (CC), el viernes 29 de enero, se encuentra registrado a nombre de un exasesor del Congreso de la República.

Moto acudió por segundo día consecutivo a la sede del tribunal constitucional, pidiendo que se le dejara asumir como magistrado titular electo por la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios. Después de ocho horas y 15 minutos de permanecer en el lugar decidió retirarse.

Lo hizo a bordo del vehículo azul policromado placas particulares 576 HQW, que se encuentra a nombre del abogado Abraham Augusto Díaz Sánchez, según constató Soy502 en registros oficiales públicos.

Mynor Moto aborda el vehículo que le prestaron para poder salir de la CC. (Foto: Wilder López/Soy502)

Abraham Díaz se graduó en 2016. En ese año trabajaba en el Organismo Judicial en el renglón 011; posterior en los años 2019 y hasta diciembre de 2020 laboró en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Legislativo.

A partir de enero de 2021 trabaja de manera independiente aseguró el abogado durante una conversación telefónica con Soy502.

Respecto del uso del automóvil, Díaz expresó "me pidió favor que lo fueran a traer. La placa no se tapó por lo mismo para que tuviera clara la movilización. No hay problema, fue prestándolo", explicó.

Entre las funciones en el Congreso, Abraham Díaz integró dos juntas de licitación en 2020. Una para la compra de uniformes para el personal legislativo y la otra para los trabajos de conservación y restauración del edificio Casa Larrazábal.

Mynor Moto fue criticado por el financiamiento para su campaña. Desde lapiceros, mascarillas, hasta un avión en el que se movilizó al interior del país figuraron entre las colaboraciones que recibió y se conocieron de manera pública.

La CC debe resolver once recursos interpuestos en contra de la designación y juramentación de Moto.

