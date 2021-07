Carta abierta de Edwin Asturias a Giammattei: "Le pedimos su renuncia"

Edwin Asturias, exjefe de la Coprecovid, detalló en una carta enviada al presidente Alejandro Giammattei su descontento por politizar la lucha contra el Covid-19, reveló las presiones que recibió y el rechazo a las acciones del Gobierno, por ello, dice en la misiva, "le pedimos que renuncie".

El médico Edwin Asturias, quien estuvo al frente de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia al Covid-19 (Coprecovid) ha enviado una carta abierta al presidente Alejandro Giammattei para invitarlo a renunciar ante la crisis en que se encuentra el país.

El epidemiólogo, quien difundió la carta a través del medio elPeriódico, externó su preocupación por que el Estado de Derecho en Guatemala se encuentra bajo ataque sin precedentes. Le dice a Giammattei que su gobierno ha sido vengativo y desatado. Le remarca que junto con la señora Fiscal General, Consuelo Porras, "han pisoteado la ley que nos deberían permitir vivir en paz".

Le recuerda que sus decisiones tendrán consecuencias para todos los guatemaltecos y que cada uno tendrá que ver cómo responde a la pesadilla y desafío moral a la que está colocando al pueblo guatemalteco.

"Aunque hay ocasiones en las que el liderazgo político puede influir en las prioridades de la justicia, la decisión de la Fiscal General de anular y expulsar a fiscales de carrera que están cumpliendo las leyes y políticas establecidas en el combate a la corrupción y en pro del Estado de Derecho, dando trato preferencial a colaboradores cercanos a Usted, es un rebase de la línea que le demarca la Constitución de la República", se lee en la carta.

Asturias revela por qué renuncio a la Coprecovid

Edwin Asturias dice en su carta que, cuando fue llamado para dirigir la Coprecovid, tuvo sus dudas en apoyar a un Gobierno del cual disentía ya que podría poner en riesgo su trayectoria profesional. "Respondí a su llamado, a pesar de las serias dudas que tenía de auxiliar a un Gobierno del que, en principio disiento, y a sabiendas que corría el riesgo de manchar mi trayectoria académica y de servicio honrado que he construido por más de tres décadas".

Destacó que funcionarios de Giammattei intentaron influir en las medidas apropiadas, éticas y morales para manejar la pandemia del Covid-19. "En ocasiones, durante ese servicio de siete meses en la Comisión, funcionarios y sus aliados intentaron influir adversamente en mis esfuerzos para encaminar la respuesta sanitaria de forma ética y basada en al mejor ciencia", detalla.

Es la razón por la que renunció pues sintió que no conducir la pandemia adecuadamente significaba traicionar al pueblo de Guatemala. "Hace ocho meses renuncié al cargo, consciente que el trabajo aún no había terminado, pero todo me indicaba que su afán como líder nacional por mitigar la pandemia se había disipado y desviado, y que mis esfuerzos serían poco más que inútiles para cambiar el destino. Todos podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en. muchas cosas. Sin embargo, cuando un presidente amenaza con usurpar el poder, para dar paso a un proyecto egoísta e injustificable que no cuenta con el apoyo de la mayoría del pueblo, claramente ha ido demasiado lejos".

Pide su renuncia

Asturias califica la presidencia de Giammattei como soberbia, cercana a un reinado sin restricciones y las consecuencias se ven con la precariedades en las que se encuentran los guatemaltecos quienes se han levantado en protestas que piden su renuncia, petición a la cual él también se suma, pues señala que la mayoría de guatemaltecos desean un país país mejor. "Hasta aquí ha llegado" ,le exclama Asturias y dice que se debe dar paso a una nueva Guatemala con su renuncia.

"Los ciudadanos valientes creemos en una nueva y mejor Guatemala, le requerimos su renuncia para que nuestra democracia continúe. Se ha hecho mucho daño. Este será el primer paso para intentar repararlo y reconstruir un futuro mejor", se lee en la carta dirigida a Giammattei.

Finaliza la carta invitando a todos los guatemaltecos a que se unan para hacer brotar una verdadera primavera y aquellos que son impedimento que se aparten.