Cartel de Sinaloa ataca a adversarios en Guatemala

Al menos seis enfrentamientos se registraron de manera simultánea en puntos fronterizos entre Guatemala y México. Se atribuye los ataques al cartel Sinaloa.

De manera simultánea y planificada, integrantes del Cartel de Sinaloa ingresaron a territorio guatemalteco y con armas de grueso calibre ejecutaron al menos seis ataques armados en varios municipios de San Marcos y Huehuetenango, fronterizos con México.

El objetivo del Cartel de Sinaloa habría sido atacar al grupo contrario, el Cartel Chiapas-Guatemala, de hecho, dejaron varias mantas en las que le piden a las autoridades guatemaltecas "no proteger" al grupo rival.

El Ejército de Guatemala confirmó los hechos y aseguró que en uno de ellos, en la aldea Agua Zarca, ubicada en Santa Ana Huista, Huehuetenango, repelieron el ataque registrado contra comunidades.

También se procedió a la incautación de armas de grueso calibre, drones y más.

Grupos armados ilegales se enfrentaron a soldados del Ejército de Guatemala. pic.twitter.com/cK5r1LBFl0 — Geber Osorio (@OsorioGeber) December 8, 2025

Asesinan a hombre en Nentón

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que fueron alertados en uno de los puntos, reportaron que en la Aldea el Carmen Chaquial, Nentón, una persona identificada como Luis Amed Guillén Alborez, fue asesinada por un grupo de personas que ingresaron a su vivienda durante la madrugada.

"Un grupo armado de 15 personas aproximadamente, quienes portando armas largas dispararon en repetidas ocasiones en contra de la integridad física de Guillén Alborez. Así a simple vista se contabilizaron 300 casquillos aproximadamente de proyectil de arma de fuego calibre ignorado esparcidos en todo el perímetro de la escena del crimen", se lee en el reporte policial.

Además, en ese lugar, los atacantes se llevaron dos vehículos propiedad del fallecido, una camioneta y un picop. Además, quemaron la vivienda.

Esto encontraron en uno de los lugares que atacó el Cartel Sinaloa. (Foto: cortesía)

Las mantas

Según comunitarios en San Marcos, el Cartel Sinaloa colocó varias mantas en las que se lee: "Gobierno de Guatemala, no protejas a Antonio Martínez, alias Toño, y Bladimir López Orantes, porque te van a calentar tu país. Vamos por ellos. Atte: CDS".

Tanto Martínez como López Orantes serían líderes del cartel de Chiapas - Guatemala, que opera en frontera con México.

Por aparte, en otra manta colocada, dejaron un mensaje para "Teniente, Bladimir y Mosh".

(Foto: Nuestro Diario)

Ese mismo Cartel fue que protagonizó en junio pasado, un enfrentamiento con autoridades mexicanas en la frontera con Guatemala y cuyos videos circularon en redes sociales.