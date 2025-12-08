¡Atención! Grupos armados se enfrentan al Ejército de Guatemala en Huehuetenango

Un elemento del Ejército de Guatemala resultó herido tras el enfrentamiento, donde se incautaron armamentos explosivos.
OTRAS NOTICIAS: Trágico accidente en Camotán: cinco personas fallecen y varias resultan heridas
Grupos armados ilegales ingresaron al territorio guatemalteco en el área fronteriza con México, en municipios de los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, este lunes 8 de diciembre.
Estas personas realizaron disparos con armas de fuego en contra de las distintas comunidades del área, donde soldados del Ejército de Guatemala se encontraban ejecutando patrullajes de rutina.
Específicamente, en la aldea Agua Zarca, ubicada en el municipio de Santa Ana Huista, Huehuetenango, lugar donde se registró un enfrentamiento armado, quedando herido un oficial del ejército, en una de sus extremidades inferiores.
Sin embargo, se encuentra fuera de peligro y las unidades militares han reforzado las operaciones en el sector, donde realizan patrullaje de seguridad con el fin de garantizar la protección de las comunidades.
Incautaciones
Durante estas acciones, se localizaron armamentos explosivos y accesorios, así como drones, los cuales son usados como equipo de vigilancia, según informaron las autoridades.
Estos indicios fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Además, las autoridades competencias realizan las coordinaciones necesarias con la secretaría de Defensa Nacional de México, agregaron las autoridades guatemaltecas.