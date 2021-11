"MP usa a Sinibaldi para montar caso en mi contra", denuncia Juan Luis Font

El periodista Juan Luis Font denuncia que desde 2015 se le ha tratado de vincular con lavado de dinero y testaferrado para Alejandro Sinibaldi.

"El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), utiliza a Alejandro Sinibaldi para montar un nuevo caso en mi contra", manifestó el periodista Juan Luis Font, a través de un comunicado.

Según el comunicador, Sinibaldi, quien estuvo prófugo durante cinco años, lo señaló como "receptor de fondos para lavar dinero" cuando él laboró como director de noticias de Canal Antigua y director de la revista ContraPoder.

"En ese tiempo, que va de febrero del 2013 a enero del 2017, el único dinero que recibí de ambas empresas fue mi salario y esos pagos se encuentran debidamente respaldados y documentados", señaló Font.

El periodista explicó que presentó una petición al Juzgado tercero de Primera Instancia Penal, con el fin de que se admita una declaración anticipada e incriminatoria otorgada por Sinibaldi. "He solicitado que se me permita participar y defenderme en cualquier actividad procesal donde se me mencione", subrayó.

"La Fiscal General (Consuelo Porras) mueve al MP a perseguir a periodistas para acallar la crítica legítima hacia el gobierno del presidente Alejandro Giammattei", dijo.

Sinibaldi responde

Sin negar nada acerca de la declaración contra Font, el exministro de Comunicaciones lo confrontó y dijo tener "gran preocupación" porque "el señor Font afirme que tiene fuentes internas que le proveen información de supuestas diligencias fiscales y judiciales".

Además, aseguró que, dado que Font lo menciona, lo invitó a hacer públicas las desestimaciones de los casos que han hecho en su contra y, pese a que Sinibaldi estuvo prófugo durante cinco años por varios delitos de corrupción, le indicó al periodista que "afronte" su situación ante las autoridades.

En el comunicado divulgado en las redes sociales por sus abogados, Sinibaldi aprovechó para congraciarse con la Fiscal General y argumentó que "en ningún momento" ha sido objeto de amenazas, intimidación o coacción" por parte de Porras, ni del actual jefe de FECI, Rafael Curruchiche.

Caso pasado

Desde 2015, cuando el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder) intentaba llegar a la Presidencia, Font comenzó a ser objeto de denuncias de personas allegadas a esa agrupación política, que lo denunciaban de lavado de dinero y testaferrato.

Solo ese año recibió siete denuncias en su contra. Todo inició luego que Font decidiera hacer sociedad con el exministro de Energía y Minas del Partido Patriota, Erick Archila, para fundar Grupo A, empresa con la que se conformó la revista ContraPoder y que daba respaldo a Canal Antigua, Antigua Sport y Diario Digital.

Archila fue denunciado por casos de corrupción, uno de ellos fue por lavado de dinero a través de los medios de comunicación. Se calcula que habrían obtenido más de 27 millones de quetzales (Q27,386,970) en pauta gubernamental, los cuales se dispararon cuando Archila fue Ministro de Energía y Minas.

Debido a esta situación, Font dejó a Grupo A en 2017. En ese momento publicó un comunicado en el que explicó que "algunos criterios" en la forma de cubrir el caso de corrupción contra Archila, lo motivaron a adelantar su salida del medio.