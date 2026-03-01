Catar suspende competencias y deja en el aire la Finalissima

-

La Federación Catarí de Futbol (QFA) anunció este domingo la suspensión de todas las competiciones que organiza, como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, sin precisar si la Finalissima entre Argentina y España se mantiene para la fecha prevista del 27 de marzo.

La QFA "anuncia el aplazamiento de todos sus torneos, competiciones y partidos, a partir de hoy y hasta nueva orden", anunció la federación en su cuenta X este domingo.

"Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la federación", añadió la QFA.

Sobre La Finalissima:

UEFA - Conmebol están a la espera. Van a dejar pasar algunos días y junto al gobierno de Qatar van a tomar una decisión. https://t.co/Px0bANXHUx pic.twitter.com/6c5t4IEMzv — Gastón Edul (@gastonedul) March 1, 2026

La instancia no hace mención particular a la Finalissima, que debe disputarse el 27 de marzo en el Estadio de Lusail, cerca de Doha, entre los vigentes campeones de la Copa América y de la Eurocopa, la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Jamal.

El anuncio de la QFA llega unas horas después de que la Confederación Asiática de Futbol (AFC) anunciase a su vez el aplazamiento de todos los partidos de las copas de Asia previstos el domingo y el lunes en Oriente Medio, incluida la Liga de Campeones, debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.