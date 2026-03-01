John Méndez salva a Municipal con su gol ante Marquense

-

A falta de cuatro minutos para el final, John Méndez transformó los abucheos en ovaciones al marcar el gol que le dio el triunfo a Municipal 1-0 sobre Marquense en el estadio de El Trébol, por la décima jornada del Clausura 2026.

De canterano a canterano. Rudy Muñoz levantó un centro y Méndez sorprendió a todos al aparecer en el segundo palo para cabecear y doblegar al portero argentino Javier Colli, quien hasta ese momento era la figura del juego.

FT | ¡Victoria en nuestra casa!



Gracias a la anotación de John Méndez, Municipal asegura los 3️⃣ puntos de la jornada 10 del #Clausura2026 #VamosRojos



Presentado por: @BetcrisGuate pic.twitter.com/lUdEoNSMfg — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) March 1, 2026

Fue suficiente para que los rojos se quedaran con los tres puntos, pero no para darle tranquilidad a su afición, que esperaba una victoria más holgada ante un rival que se hunde en zona de descenso. Sobre todo, después de haber perdido el Clásico ante Comunicaciones (1-0) el pasado miércoles.

Sin contundencia

Pero el triunfo le sirve a Mario Acevedo para corregir con más tranquilidad. Los rojos no fueron contundentes en la primera parte y se condenaron a sufrir en el complemento.

En cuatro minutos, los escarlatas ya habían tocado puerta 2 veces y su dominio se extendió sin poder festejar, en parte, porque Colli lo evitó. Al 18, hizo una doble atajada a disparos de Christian Hernández para mantener la igualdad.

45' | ¡Arranca la segunda parte del encuentro! #VamosRojos



Municipal 0 - 0 Marquense pic.twitter.com/Ko4NOW0JVn — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) March 1, 2026

Después Municipal se cansó de hacer centros hasta que la fórmula le dio resultado al 86. Marquense tuvo su primera ocasión de gol al minuto 72 por medio de Juan Villatoro, quien ingresó de cambio. Después, pudo empatar al 90, pero el cabezazo de Óscar Linton se fue desviado.

Se dio el debut del delantero ecuatoriano Alejandro Cabeza. Fue evidente su falta de ritmo. Kénderson Navarro fue baja de última hora y su lugar lo ocupó Braulio Linares.