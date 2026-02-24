Muere Robert Carradine, actor que interpretó al papá de Lizzie McGuire

-

El actor Robert Carradine falleció a sus 71 años de edad.

OTRAS NOTICIAS: Hijo del cineasta Rob Reiner se declara inocente del asesinato de sus padres

Robert Carradine falleció el pasado lunes 23 de febrero a sus 71 años, según lo confirmaron sus familiares y la empresa que lo representaba.

Familiares de Carradine compartieron un comunicado en el que lamentaron el fallecimiento del actor: "Es con profunda tristeza que debemos compartir que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine ha fallecido,".

"En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que le rodeaban. Estamos desolados por la pérdida de esta hermosa alma", indicaron en el comunicado.

El actor falleció el pasado 23 de febrero. (Foto: Shutterstock)

Reconocido por sus papeles y una familia de actores

Robert Carradine, se hizo conocido por sus papeles en "The Long Riders," "Revenge of the Nerds" y la serie de televisión "Lizzie McGuire".

Carradine provenía de una familia de actores, su padre John Carradine fue reconocido en algunas cintas y luego por especializarse en la trama del terror. Asimismo sus hermanos, David Carradine y Keith Carradine se introdujeron en la actuación, donde incluso realizaron juntos "The Long Riders" en 1980, en el que interpretaron a los hermanos Younger.

Por otro lado, otro de sus hermanos, Christopher Carradine, fue exvicepresidente de Walt Disney Imagineering, la empresa que diseña las atracciones de los parques temáticos Disney.

Robert Carradine ha muerto a los 71 años. (Foto: Deadline Hollywood)

Lizzie McGuire se despide de su padre

La actriz que protagonizó a Lizzie McGuire, Hillary Duff, expresó por medio de una publicación en Instagram sus condolencias sobre la pérdida de un gran amigo.

"Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla", comentó en la descripción de su publicación.

Hillary Duff compartió en redes sociales su tristeza ante la pérdida de Robert Carradine. (Foto: Instagram)

*Con información de CNN y Deadline Hollywood