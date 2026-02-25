Reguetón Fest: El evento que unirá a exponentes y nuevas voces del género

-

Prepárate para el Reguetón Fest este 28 de marzo en Explanada 5, un evento único que reunirá a figuras como Dyzak, Trébol Clan y Sir Speedy en una noche dedicada a los ritmos clásicos y contemporáneos que han definido al movimiento urbano mundial.

Entre los artistas confirmados destaca el cantautor puertorriqueño Dyzak, quien llegó al país como parte de su gira promocional y con una propuesta que mezcla reguetón clásico con sonidos latinos contemporáneos.

Durante la presentación oficial, Dyzak compartió su entusiasmo por cantar en Guatemala. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

El intérprete ha ganado espacio en la escena urbana gracias a temas como "Sexinlove", "Tiempo" y "Hexacampeón (Comunicaciones F.C.)", además de la canción "Guate No Se Rinde".

Dyzak participó en la presentación oficial del Reguetón Fest, y aseguró que su carrera no ha estado libre de desafíos. Confesó que ha tenido que vencer la timidez y hacer sacrificios importantes, como pasar tiempo lejos de su familia, para consolidar su proyecto musical.

El intérprete urbano explicó que su música busca alegrar el día de sus seguidores. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

"Representar el reguetón en Guatemala es increíble. Desde el primer día que llegué al país sentí que la energía del género está viva aquí", expresó el artista, quien incluso manifestó su interés en experimentar con una fusión entre reguetón y marimba.

El cantante invitó al público a prepararse para una noche especial. "Los guatemaltecos tienen un corazón grande y disfrutan la fiesta. Esperamos que se dejen llevar por la música", comentó.

El espectáculo dará inicio a las 19:00 horas y cuenta con el respaldo de Restaurante Tavern Green, Prudence, Zigi y Red bull. Para disfrutar de una noche donde el ritmo urbano será el protagonista, puedes adquirir ya tus boletos en www.smartticket.fun/es.

El cantante destacó su interés en fusionar reguetón con marimba, como muestra de conexión cultural. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Más música

El festival también incluye la presencia de figuras reconocidas del género como Trébol Clan, Sir Speedy y DJ Joe, además de un tributo al legendario Daddy Yankee, considerado uno de los pilares en la expansión global del reguetón.

Los organizadores del festival indicaron que el objetivo es unir generaciones a través del reguetón, combinando sonidos clásicos y nuevas propuestas. Esta será la primera edición del evento en Guatemala y busca consolidarse como una plataforma que conecta culturas y estilos urbano