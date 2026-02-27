EPA lanza su promoción de verano

-

EPA anunció sus precios de oportunidad para el verano, tiempo ideal para transformar el jardín o la terraza en espacios listos para compartir, descansar y disfrutar al máximo cada momento.

Además, lanzó una promoción que te permitirá ganar sets de verano. Hasta el 30 de abril de 2026, por cada compra realizada en tiendas físicas, se te entregará un cupón para participar en el sorteo de uno de los tres sets de ambiente exterior, diseñados para crear el espacio ideal de convivencia y descanso durante la temporada.

La promoción aplica en todas las categorías, sin restricción de monto mínimo de compra. Es válida únicamente para compras en tiendas físicas y no aplica para clientes mayoristas.

Una oportunidad para equipar el hogar y, además, participar por una experiencia completa de verano.

Cada set incluye:

1 hidromasaje Spa Hollywood

1 set de jardín de 7 piezas

1 TV de 50"

1 parrilla de carbón

1 calefactor de patio

1 toldo decorativo 3x3 metros

1 farol de pie negro de 3 luces

1 hielera Igloo

1 cama elástica 305 cm

1 serie de luces vintage

Recuerde que estos y más de quince mil productos están disponibles en las tiendas de Plaza Madero Roosevelt, Rambla 10, Portales Zona 17, Entrada a San José Pinula y El Tinajón (Quetzaltenango).

Para quienes deseen hacer sus pedidos desde la comodidad de su casa, pueden hacerlo a través de epaenlinea.com, su centro de contacto y WhatsApp 2305-0100.