Fondo Monetario Internacional concluye evaluación a Guatemala

Tras cinco días de evaluación técnica, la misión del Fondo Monetario Internacional concluyó su visita preliminar a Guatemala destacando un crecimiento económico por encima de su potencial.

Durante la última semana de febrero, una misión de alto nivel del Fondo Monetario Internacional (FMI) recorrió los pasillos del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y del Banco de Guatemala (Banguat) y otras instituciones, para diseccionar los indicadores macroeconómicos del país.

La conclusión preliminar de los expertos internacionales no solo ratifica la resiliencia de la economía local, sino que subraya una gestión fiscal que ha logrado expandirse incluso en un entorno global complejo, consolidando una base sólida de cara a la evaluación oficial del Artículo IV programada para mediados de este año.

El desempeño macroeconómico

La delegación del organismo financiero, encabezada por Alexander Culiuc, centró su análisis en el cierre del ejercicio fiscal 2025 y las proyecciones para 2026.

El presidente del Banguat y de la Junta Monetaria, Álvaro González Ricci, enfatizó que la posición del país es envidiable en términos comparativos regionales, destacando que los fundamentos macroeconómicos se mantienen inamovibles frente a las presiones externas.

Esta estabilidad es el resultado de una política monetaria disciplinada que ha permitido mantener la inflación en niveles históricamente bajos, cerrando en un 1.70%, lo que otorga certidumbre al consumo interno y a la inversión extranjera.

Eficiencia en el gasto público

En el ámbito de las finanzas públicas, la viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal, Patricia Joachín, presentó los avances en la recaudación y la ejecución presupuestaria.

Uno de los puntos más celebrados por la misión del FMI fue el crecimiento del 9% en los ingresos tributarios durante 2025, un logro que se atribuye a una fiscalización más eficiente y a la modernización tecnológica de la administración tributaria.

Joachín explicó que, a pesar de los desafíos políticos que rodearon el presupuesto, se han logrado consensos necesarios para garantizar que los recursos lleguen a las áreas críticas de la administración.

(Foto: Shutterstock)

Un hito mencionado con insistencia fue la propuesta de una nueva normativa de contrataciones del Estado, la cual busca reemplazar un modelo con más de tres décadas de antigüedad.

"Este marco se moderniza con aportes de diversos sectores, permitiendo un gasto público más eficiente y transparente", señaló la viceministra, destacando que el proyecto "Finanzas Inteligentes" es la punta de lanza para fortalecer la institucionalidad.

Alexander Culiuc, jefe de la misión, coincidió en la importancia de estos pasos, felicitando al país por la modernización de la Ley de Alianzas Público-Privadas y la estrategia frontal contra la corrupción y el lavado de dinero.

Perspectivas de crecimiento

El optimismo del FMI también se fundamenta en la convergencia de proyecciones entre el organismo y el Banguat para el año 2026. La estabilidad en el flujo de remesas, que sigue siendo el motor del consumo, y la recuperación del comercio exterior perfilan un crecimiento económico sostenido.

Sin embargo, el Fondo hizo énfasis en que la sostenibilidad a largo plazo dependerá de la capacidad del país para ejecutar inversión pública productiva.

Culiuc resaltó que la aprobación de iniciativas como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y la Ley Integral contra el Lavado de Dinero son piezas clave en el rompecabezas de la competitividad.

La visita técnica concluyó con una reunión de alto nivel donde participaron representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Este acercamiento funciona como el preámbulo necesario para la evaluación anual definitiva que se realizará entre el 25 de mayo y el 5 de junio.

Con una carga tributaria al alza y una deuda pública bajo control, Guatemala se prepara para recibir a las calificadoras de riesgo, como Moody's, con la confianza de que los números respaldan la narrativa de una nación que avanza hacia una política económica sostenible y resiliente.