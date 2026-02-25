Teatro de Bellas Artes: La evolución de un ícono cultural del Centro Histórico

-

Conoce la fascinante historia del Teatro de Bellas Artes, un inmueble fundado en 1948 como el Cine Popular que hoy se erige como un baluarte cultural en la zona 1, ofreciendo recorridos guiados que revelan su evolución arquitectónica y su valor patrimonial.

El Teatro de Bellas Artes abre sus puertas a los visitantes, y ofrece recorridos guiados que permiten adentrarse en la historia y el valor patrimonial de uno de los espacios culturales más representativos del Centro Histórico.

Según el Sistema de Información Cultural del Gobierno de Guatemala, el edificio fue construido por la familia Samayoa a finales de 1948 bajo el nombre de "Cine Popular" en la época de máximo auge del cine para las películas en blanco y negro, con una capacidad para mil personas.

Estudiantes y turistas pueden conocer la riqueza histórica y artística del teatro guatemalteco. (Foto: Cortesía MCD)

El teatro pasó a tener diferentes dueños y funcionalidades conforme los gustos de la gente, llegándose a conocer hasta 1980 como Cine-Teatro Avenida, fue un pilar de entretenimiento en el centro histórico antes de convertirse en un teatro cultural.

En la década de los 80's, lo adquiere el Ministerio de Educación para uso de la recién creada Dirección de Bellas Artes y para el año 1981 pasa a formar parte de la Dirección General de Difusión Cultural, transformándolo en un recinto para obras de teatro y eventos culturales.

El Ministerio de Educación lo adquirió para la Dirección de Bellas Artes, en 1980. (Foto: Sistema de Información Cultural)

Desde entonces ha funcionado como un centro en el que grupos artísticos oficiales e independientes, así como instituciones públicas y privadas, realizan sus actividades culturales, organizadas y coordinadas en su mayoría de manera independiente a la administración del Teatro.

Presenta un estilo art déco, con un diseño que permite ventilación natural y una capacidad actual ajustada para producciones, incluyendo camerinos y un telón histórico.

En 2023, se realizaron trabajos de mantenimiento en el techo, estructura metálica, pintura y entarimado, además de instalar una galería peatonal con murales de dramaturgos guatemaltecos.

Guatemaltecos y turistas conocen de cerca la riqueza patrimonial y artística del teatro. (Foto: Cortesía MCD)

Invitan a conocerlo

La experiencia de conocerlos a fondo propone un viaje por el pasado del edificio y revela detalles poco conocidos de su arquitectura y evolución a lo largo del tiempo.

Ubicado en la avenida Elena 14-75, zona 1, este emblemático inmueble cuenta con la clasificación Patrimonial "A", distinción que resalta su importancia histórica y cultural.

Así se veía el techo antes de ser remozado, en 2023. (Foto: Archivo)

Los recorridos están dirigidos tanto al público en general como a centros educativos y se hacen de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Para participar, es necesario gestionar una solicitud previa por correo electrónico, dirigida a la Dirección del Teatro de Bellas Artes, indicando la información básica del grupo y la fecha deseada, con al menos una semana de anticipación.

Entre los trabajos también se incluyó pintura y cambio de estructura. (Foto: Archivo)

Las instituciones educativas públicas pueden solicitar la exoneración del pago, siempre que cuenten con la autorización administrativa correspondiente y sigan el procedimiento establecido.

En cuanto a las tarifas, el costo para visitantes nacionales y colegios privados es de Q10; para turistas centroamericanos, Q15, y para turistas extranjeros y universidades privadas, Q25.

Con esta iniciativa, el Teatro de Bellas Artes busca fomentar el acercamiento de la población a su patrimonio cultural y su memoria histórica.