Santiago Cruz vuelve a Guatemala esta vez con “Quince de Caminos“

El artista colombiano promete más de dos horas de concierto con sus mejores éxitos, en una interesante puesta en escena.

El próximo sábado 28 de febrero, el cantautor colombiano, Santiago Cruz, volverá a encontrarse con el público guatemalteco como parte de "Quince de Caminos", una gira en la que repasa el álbum que marcó un punto de inflexión en su carrera artística.

Durante una entrevista con Soy502, Cruz afirmó que espera que los fanáticos guatemaltecos disfruten un poco más de dos horas de concierto, que incluirá más de 20 canciones en una puesta en escena muy cuidada que se realizará en el Teatro Nacional.

“Sabemos que tocamos en un lugar muy emblemático como el Teatro Nacional, así que tenemos que estar a la altura de ese lugar. A la altura del cariño de los Guatemaltecos y con la ilusión de ir porque es un país que me trata con mucho cariño y mucha generosidad“, afirmó Cruz.

Celebración de Cruce de Caminos

En 2009 se publicó el disco Cruce de Caminos, el cual consolidó su identidad artística y lo posicionó como una de las voces más sensibles y narrativas del pop latino contemporáneo.

Según el cantautor, esta gira es la celebración de 15 años de Cruce de Caminos, un disco que cambió su vida y su carrera. Además, que lo conectó con el público.

“Quisimos celebrarlo con una grabación en vivo, con nuevas versiones de algunas de esas canciones y que eso nos permitiera embarcarnos en una gira que empezó en mayo del año pasado en México“, narró Cruz.

Se tiene previsto que el repertorio del concierto incluya canciones que han acompañado a miles de seguidores a lo largo de los años. Entre ellas se encuentran: "En tus zapatos", "6:00 a.m.", "Desde lejos" y "Y si te quedas, ¿qué?".

Colaboración

Durante la entrevista, consultamos a Cruz con quién de los artistas guatemaltecos le gustaría realizar una colaboración y no contó que le gusta el trabajo de la cantautora Gaby Moreno y de Ricardo Arjona.

“Gaby, me encantaría con Gaby me encanta lo que hace. y evidentemente Ricardo Arjona es inmenso en la música Latinoamericana, sería interesante también“, dijo Cruz.