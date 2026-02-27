Disfruta del calor del verano con Cerveza Gallo

-

Cerveza Gallo da la bienvenida al verano 2026, siendo una de las temporadas más esperadas por la marca y por los guatemaltecos.

Para este año, Gallo presentó su más reciente innovación, su presentación de 7 onzas, en botella no retornable y twist off, ideal para acompañar esos antojitos de verano.

Cerveza Gallo 7 onzas ya se encuentra disponible en los principales puntos de venta para que los guatemaltecos puedan disfrutarla a Q6.

“ ¿A quién no le gusta su cerveza bien fría? La Cerveza Gallo de 7 onzas fue pensada para poder siempre disfrutar de la frescura de nuestra cerveza ” Rodrigo Gavarrete , vocero institucional de Cervecería Centroamericana.

La nueva Cerveza Gallo 7 onzas (Fotografía por: Content Marketing)

Gallo anuncia los eventos para el verano 2026

Bajo el lema, "Recibimos el verano con Gallo, la mejor cerveza", la marca invita a los guatemaltecos a celebrar con entusiasmo esta temporada, ya sea en la ciudad o en el interior del país.

Durante marzo y abril, Gallo estará presente en los principales destinos turísticos de Guatemala con una agenda variada de actividades que culminará en el Empire Music Fest.

“ Para Cerveza Gallo el verano es una temporada importante y divertida porque nos invita a salir para disfrutar del clima de nuestro país y sus principales atracciones ” Ricardo Pontaza , gerente de Marca Gallo.

A continuación, te compartimos todos los detalles y las sorpresas de Cerveza Gallo para este verano 2026:

Gallo Evolution

El evento emblemático del verano de Cerveza Gallo, encenderá su escenario el 1 de abril en el kilómetro 100 hacia Puerto San José, arrancando a las 18:00 horas y presentando a Farruko, Los Ángeles Azules, El Tambor de la Tribu y One Man Band.

Las entradas estarán a la venta en www.ticketasa.gt, con las siguientes localidades disponibles:

Mesa VIP: Q795 más Q50 de Fee

Q795 más Q50 de Fee VIP de pie: Q430 más Q50 de Fee

Los Super 24 tendrán una promoción especial para que los guatemaltecos disfruten lo mejor de la música, siempre de una Cerveza Gallo.

Los asistentes al Gallo Evolution podrán dejar su vehículo en los espacios pensados para parqueos: el primero, a un costado del evento y el segundo, frente a las oficinas de la Portuaria Quetzal, ambos estarán señalizados.

Playa Gallo

¿Qué sería del verano sin la playa? El lugar de reunión de los amigos y las familias, donde Cerveza Gallo también estará presente para seguir la celebración:

Playa Gallo Pana: 4 abril desde las 12:00 del medio día en Hotel Bahía Atitlán Inn

4 abril desde las 12:00 del medio día en Hotel Bahía Atitlán Inn Playa Gallo Hawaii y Chiquimulilla: 4 abril a las 18:00 horas

4 abril a las 18:00 horas Playa Gallo Móvil: en movimiento por todo el Puerto San José

Gallo Rio Sound

La nueva plataforma de música de Cerveza Gallo, en su primera edición estará el 2 de abril desde las 14:00 horas en Río Dulce, Izabal, frente al Castillo de San Felipe, con la música de Pako Rodríguez y otros dj's invitados, para que los turistas puedan disfrutar del espectáculo del atardecer.

Con estas múltiples plataformas es como Cerveza Gallo asegura que la fiesta del verano llegue a todas partes del país. Añadiendo un despliegue de actividades en distintos destinos turísticos, como: El Semillero, Sipacate, Iztapa, Monterrico, Las Lisas, Ocos, Champerico, Tulate, Punta de Palma, Livingston y otros.

Cada uno de los eventos, organizados por Cerveza Gallo, han contemplado a un equipo logístico y protocolos de seguridad para ofrecer una experiencia más segura para sus asistentes.