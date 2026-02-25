Juan Carlos Sagastume: El petenero que redefinió los límites de la resistencia

-

Juan Carlos Sagastume es el máximo referente de la ultraresistencia en Guatemala, un atleta de Petén que asombró al mundo en 2016 al coronarse campeón del Quíntuple Ironman en México, estableciendo un récord mundial histórico que bajó la marca previa en 10 horas.

Juan Carlos Sagastume Bendaña, originario de Petén, se ha consolidado como uno de los atletas más destacados de Guatemala en disciplinas de ultraresistencia, especialmente en Ironman y triatlones extremos, donde ha puesto el nombre del país en lo más alto del escenario internacional.

Nacido el 10 de noviembre de 1971, Sagastume comenzó su carrera deportiva desde joven, participando en competencias que exigían alta resistencia física y mental.

Juan Carlos durante una carrera de aventura de varios días. (Foto: FB Juan Carlos Sagastume)

Su trayectoria incluye retos clásicos de ultraresistencia, desde largas vueltas en bicicleta hasta carreras de aventura de varios días, consolidándolo como un atleta con proyección global en pruebas de alto nivel.

La versatilidad de este ultraatleta, capaz de superar pruebas de alta exigencia, evidencia una preparación integral que rompe los moldes convencionales, elevando el estándar de lo que un deportista guatemalteco puede alcanzar.

Ha recorrido terrenos muy abruptos durante su trayectoria. (Foto: FB Juan Carlos Sagastume)

Logros

Según la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), uno de sus hitos más sobresalientes ocurrió en 2016, cuando se coronó campeón del Quíntuple Ironman en León, Guanajuato, México.

Esta competencia es considerada una de las más demandantes del mundo, con distancias acumuladas de 19 kilómetros de natación, 900 de ciclismo y 210 de carrera pedestre, distribuidos en cinco días consecutivos. Sagastume no solo ganó, sino que estableció un nuevo récord mundial, completando la prueba en 53 horas y 51 minutos, más de 10 horas por debajo del registro previo.

Ese mismo año, obtuvo el primer lugar en el Doble Ironman o Ultra Triathlon en Orlando, Florida, Estados Unidos, completando la prueba en aproximadamente 24 horas, 55 minutos y 56 segundos. Esta victoria no solo le otorgó un título individual, sino que también colocó a Guatemala en lo más alto del ranking mundial de ultratriatlón.

Además, Sagastume ha participado en otros retos de resistencia extrema. En 2017 compitió en el Triple Ironman de Virginia, cubriendo 678 kilómetros combinando natación, ciclismo y carrera sin pausas entre transiciones, enfrentando algunos de los terrenos más exigentes para el cuerpo humano.

Se ha convertido en ejemplo de disciplina y perseverancia. (Foto: FB Juan Carlos Sagastume)

Su carrera no se limita únicamente al triatlón. También ha participado en maratones de montaña, ultramaratones en Europa, carreras de aventura de varios días e incluso proezas de remo oceánico. Este historial evidencia su versatilidad y capacidad para superar desafíos fuera de los circuitos convencionales.

Para expertos y aficionados, Juan Carlos Sagastume representa un modelo de perseverancia y compromiso con el deporte extremo, un ejemplo para nuevas generaciones de atletas guatemaltecos que aspiran a desafiar sus propios límites.

El atleta de Petén inspira a nuevas generaciones con su dedicación al deporte. (Foto: FB Juan Carlos Sagastume)

No se trata solo de nadar, pedalear o correr; para Sagastume, cada competencia es una batalla psicológica donde el control de las emociones y la gestión del dolor son claves.

Su legado trasciende medallas y tiempos: es la historia de un petenero que convirtió la exigencia de las pruebas más duras en una plataforma para exhibir la fortaleza del deporte nacional.