Caso Ricardo Ponce: Catean hotel donde el gurú habría abusado de mujeres

Ricardo Ponce fue señalado de aprovechar su popularidad para realizar todo tipo de prácticas sexuales y abusar de varias mujeres.

La Fiscalía de Quintana Roo hizo público el reciente allanamiento en un hotel, lugar en donde varias mujeres habrían sido abusadas sexualmente por el famoso gurú Ricardo Ponce.

El hotel Akalki ubicado en el municipio de Bacalar, además fue resguardado por las autoridades competentes de ese estado. Dicha diligencia se llevó a cabo el pasado miércoles 2 de junio.

La Fiscalía continuará con la investigación del caso, aunque no han notificado resultados de evidencias encontradas.

El hotel Akalki ubicado en Bacalar fue cateado al rededor de las 17 horas locales. (Foto: El Universal)

Ricardo Ponce denunciado por abuso sexual

El gurú fue acusado de cometer múltiples delitos entre ellos: manipulación emocional, agravios en contra de las mujeres, abusadas sexualmente.

La noticia salió a la luz pública la noche del pasado 30 de mayo.

Marie Wink una famosa youtuber denunció abuso sexual por parte del experto en “liberación emocional”.

Wink utilizó su cuenta de Instagram para hacer un video que tuvo una duración de 50 minutos, donde relató su caso.

A la denuncia también se sumaron varias mujeres que aseguraron que fueron engañadas y abusadas por el gurú, quien las grababa teniendo intimidad.

Las víctimas asistían a rituales de autosanación y liberación emocional, situación que aparentemente aprovechaba Ponce, además, de cobrarles al rededor de 50 mil pesos mexicanos.

Mujeres se unen contra el gurú

Luego de que trascendiera la noticia de la denuncia en contra de Ricardo Ponce por abuso sexual, varias mujeres se manifestaron al respecto. Entre ellas la famosa cantante de Kabah, Daniela Magún, quien también había sido invitada al retiro espiritual por parte del staff de Ponce.

A través de un comunicado publicado en la red social Instagram, la cantante confirmó que había asistido al evento y luego de ser notificada de lo sucedido se marchó del lugar sin retorno.

"Ayer (sábado) por la noche, se hizo de mi conocimiento la existencia del video y la denuncia de Maire Wink, por lo que en ese momento tomé la decisión de retirarme y no regresar al evento. Me pronuncio siempre y de la forma contundente en contra de cualquier tipo de abuso" se lee en el comunicado.

Ponce responde

A través de un comunicado publicado en la red social Facebook, Ricardo Ponce mostró su postura y agradeció a las mujeres que han asistido a sus conferencias y apoyan su trabajo.

"No me he pronunciado porque saldré a comunicarlo con hechos y no con especulaciones" se lee en la publicación.

Hasta la fecha se desconoce si la Fiscalía ha notificado al señalado sobre las múltiples acusaciones en su contra.