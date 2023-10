La causa de muerte de la actriz, modelo y exreina colombiana

-

La reconocida actriz colombiana, Alejandra Villafañe, falleció, dejando un gran vacío en sus seres queridos; un devastador cáncer le quitó la vida.

La joven Alejandra Villafañe perdió su lucha contra el cáncer a los 34 años, tras cinco meses en los que se sometió a un tratamiento para combatir la enfermedad.

Hasta ahora no hay detalles del tipo de cáncer que padecía; sin embargo, ella misma dio a conocer el diagnóstico de los médicos y la parte del cuerpo afectada o su intensidad.

La famosa fue diagnosticada en mayo de 2023. "He aprendido mucho de la vida, sobre valentía, fortaleza, sobre todo he fortalecido la fe y la confianza. Dios sabe lo que estoy pasando y me ha mostrado milagros maravillosos", dijo el día que reveló su padecimiento.

"Gracias infinitas por sus oraciones y mensajes llenos de amor. Estoy segura que toda esa energía bonita me ha dado toda la fuerza que he necesitado. Esto ha estado muy hp (no me disculpo por la palabra, igual la verdad es que siempre me han gustado las palabrotas y esta vez es necesaria mil veces para lo que llaman la catarsis), pero también muy bonito, lleno de aprendizajes, muchísimos aprendizajes, la vida", dijo tras su intervención quirúrgica.

La noticia de su muerte se difundió luego de que los familiares de la modelo y actriz se manifestaran en redes sociales para recordarla. Su pareja, el también actor Raúl Ocampo, había compartido en sus historias instantáneas del pasado 20 de octubre un mensaje dirigido a ella, en donde citaba al poeta chileno Pablo Neruda. Así le expresó su amor incondicional:

"La escogí a usted, porque me di cuenta que valía la pena, valía los riesgos, valía la vida".

La trayectoria de Alejandra Villafañe

Villafañe era conocida por haber participado en 'Miss Earth' en 2014 y por haber interpretado papeles en producciones como 'La nieta elegida' y 'Siempre bruja'.

También destacó en otras producciones como "La ley del corazón" y "Pa' quererte". Sus últimas apariciones fueron en la serie "Manes", de Prime Video, y en la película "El yuppie y el guiso", ambas de 2023.

