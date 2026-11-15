Estado de Sitio entra en vigor en Zacapa e Izabal

En Zacapa e Izabal se desarrollarán medidas extraordinarias de seguridad a partir del 14 de noviembre tras declararse el Estado de Sitio.
EN CONTEXTO: Gobierno decreta estado de sitio en Zacapa e Izabal durante 30 días
Este 15 de noviembre, fue publicado en el Diario de Centro América el decreto que oficializa el Estado de Sitio por 30 días.
Las medidas serán coordinadas por el Ministerio de la Defensa en cooperación con el Ministerio de Gobernación para extremar las acciones que garanticen la seguridad de la población en ambos departamentos.
La publicación oficializa el Estado de Sitio tras hechos de violencia, intimidación y amenazas contra la población y las autoridades.
Según el artículo 2 del Decreto Gubernativo 8-2026, las investigaciones de seguridad determinaron la existencia de actividades criminales que han derivado en ataques armados contra población civil, autoridades civiles y militares en ambos departamentos.
Uno de ellos, es la muerte del diputado Julio Portillo en Río Hondo, Zacapa. Además de las masacres ocurridas en Huité el pasado 27 de septiembre y el último este 13 de noviembre donde cinco personas murieron en el Caserío El Tocino.