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Madre e hijo mueren tras ataque armado en Zacapa

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de noviembre de 2026, 08:10
Los cuerpos fueron hallados sin vida esta mañana del domingo.&nbsp;(Foto vía:&nbsp;Carlos Monroy/ Nuestro Diario)

Los cuerpos fueron hallados sin vida esta mañana del domingo. (Foto vía: Carlos Monroy/ Nuestro Diario)

Una mujer fue hallada sin vida junto al cuerpo de su hijo en Gualán, Zacapa.

OTRAS NOTICIAS: Gobierno decreta estado de sitio en Zacapa e Izabal durante 30 días

En horas de la mañana del domingo 15 de noviembre, Bomberos Voluntarios fueron informados sobre un hecho armado en la aldea Los Limones, ubicado en el sector La Vegona en Gualán, Zacapa.

Al llegar al lugar, se localizó a una mujer sin vida junto al cuerpo de su hijo.

Autoridades investigan el hecho para determinar las causas del crimen y la identidad de los fallecidos. 

El crimen ocurre horas después de haberse declarado Estado de Sitio, por 30 días en el departamento de Zacapa e Izabal por el alto índice de criminalidad registrada recientemente.

*Información en desarrollo.

(Foto: Carlos Monroy/Nuestro Diario)
(Foto: Carlos Monroy/Nuestro Diario)

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