Madre e hijo mueren tras ataque armado en Zacapa

Una mujer fue hallada sin vida junto al cuerpo de su hijo en Gualán, Zacapa.
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En horas de la mañana del domingo 15 de noviembre, Bomberos Voluntarios fueron informados sobre un hecho armado en la aldea Los Limones, ubicado en el sector La Vegona en Gualán, Zacapa.
Al llegar al lugar, se localizó a una mujer sin vida junto al cuerpo de su hijo.
Autoridades investigan el hecho para determinar las causas del crimen y la identidad de los fallecidos.
El crimen ocurre horas después de haberse declarado Estado de Sitio, por 30 días en el departamento de Zacapa e Izabal por el alto índice de criminalidad registrada recientemente.
*Información en desarrollo.