Cámara de Comercio respalda el Estado de Sitio en Zacapa e Izabal

Cámara de Comercio expresó su respaldo ante Estado de Sitio en Zacapa e Izabal.
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Por medio de un comunicado, la medida de las autoridades para aumentar la seguridad y garantizar la protección de los guatemaltecos en Zacapa e Izabal fue respaldada por la Cámara de Comercio.
"Es imperativo que el Estado ejerza su autoridad con firmeza, determinación y estricto apego al orden constitucional" se lee en parte del pronunciamiento tras los hechos violentos en ambos departamentos que se han incrementados en los últimos días.
El Estado de Sitio establece limitar la celebraciones de reuniones al aire libre, manifestaciones públicas y otros espectáculos, así como impedir que se desarrollen, incluso cuando sean de carácter privado por 30 días.
También prohíben la circulación o estacionamiento de vehículos en determinados lugares, zonas y horarios, además de impedir su salida de poblaciones específicas y/o someterlos a registros.
"Garantizar la vida, la seguridad y la paz son responsabilidades irrenunciables del Estado", señaló la Cámara de Comercio de Guatemala al respaldar la decisión implementada en ambos departamentos.