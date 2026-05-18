Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ataque armado deja un herido esta tarde en la zona 12

  • Por Geber Osorio
18 de mayo de 2026, 14:39
Ciudad de Guatemala
El hecho de violencia sucedió a plena luz del día este lunes. (Foto: Archivo/Soy502)

El hecho de violencia sucedió a plena luz del día este lunes. (Foto: Archivo/Soy502)

La víctima fue llevada por los socorristas hacia un centro asistencial.

OTRAS NOTICIAS: Cámara capta asalto a mano armada en la zona 11

Un incidente armado sucedió durante la tarde de este lunes 18 de mayo, en la 3a. avenida y 27 calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

Una persona resultó herida por proyectiles de arma de fuego, por lo que Bomberos Voluntarios arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria.

La víctima fue trasladada al Hospital Roosevelt. (Foto: Bomberos Voluntarios)
La víctima fue trasladada al Hospital Roosevelt. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Debido a la gravedad de las heridas, la víctima fue trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt, en donde médicos de turno recibieron al paciente, según indicaron los socorristas.

La víctima es un hombre que aún no ha sido identificado.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar