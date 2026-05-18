Ataque armado deja un herido esta tarde en la zona 12

La víctima fue llevada por los socorristas hacia un centro asistencial.
OTRAS NOTICIAS: Cámara capta asalto a mano armada en la zona 11
Un incidente armado sucedió durante la tarde de este lunes 18 de mayo, en la 3a. avenida y 27 calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.
Una persona resultó herida por proyectiles de arma de fuego, por lo que Bomberos Voluntarios arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria.
Debido a la gravedad de las heridas, la víctima fue trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt, en donde médicos de turno recibieron al paciente, según indicaron los socorristas.
La víctima es un hombre que aún no ha sido identificado.