El "Chapo" Guzmán asegura que recibe malos tratos en prisión

El narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán asegura que es víctima de malos tratos en la prisión en donde permanece recluido desde hace varios años.

Joaquín "El Chapo" Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua, después de un largo juicio en su contra en donde fue declarado culpable de diez delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero.

Desde entonces, ha estado en una prisión de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos y recientemente relató que el trato que recibe en ese lugar es injusto.

"El trato que recibo es cruel e injusto", aseguró Guzmán en una carta a la que tuvo acceso la cadena Univisión.

El narcotraficante mexicano expresó lo que ha padecido dentro de la cárcel estadounidense, en donde ya ha pasado tres años.

"He sufrido mucho. Me sirven poca comida y a menudo me quedo con hambre", dijo El "Chapo" en el escrito.

Los detalles de la carta

La carta de siete páginas, escrita en inglés inició recordando que es un mexicano de 64 años que fue extraditado desde México hacia los Estados Unidos en 2017.

El escrito termina con la firma "Joaquín Guzmán L.", quien anteriormente escapó a través de un túnel de una prisión de máxima seguridad en México.

Además, dijo que ahora está bajo "revisiones constantes dentro de su celda, cámaras de vigilancia hasta en el sitio donde conversa con sus defensores legales y un análisis minucioso de las cartas que ha escrito, son algunas de las medidas que toma el gobierno para evitar que se fugue".

El "Chapo" Guzmán narró que le sirven poca comida y constantemente se queda con hambre. Además, padece dolores de cabeza, pérdida de memoria, calambres musculares y depresión. (Foto: redes sociales)

También narró que debido al trato que le dan "padezco dolores de cabeza, pérdida de memoria, calambres musculares, estrés y depresión".

Según afirmó, el trato que recibe en dicho lugar es cruel e injusto y en consecuencia sufre problemas psicológicos y de salud. "Yo rezo para que esta corte intervenga".

No recibe atención médica

Guzmán alegó que ni siquiera cuando solicita atención médica le hacen caso y es atendido. Por ello, ejemplificó con un incidente ocurrido en julio 2021, cuando los brotes de la pandemia eran severos y él comenzó a toser "incontrolablemente tenía el pecho congestionado u aún así nunca recibí tratamiento médico".

"He sufrido mucho estando en confinamiento solitario. Mi presión arterial se ha elevado, llevando a dolores de cabeza y ansiedad. A veces olvido cosas", puntualizó.

Según el "Chapo" le sirven poca comida y constantemente se queda con hambre. Además, padece trastorno del sueño porque despierta después de medianoche, ocasionado por el calor de la ventilación que es "extremadamente" fuerte y sale cada quince minutos, entre cuatro y cinco veces".