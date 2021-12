Sale a luz la doble infidelidad de Ingrid Coronado con su primer esposo

El cantante hizo fuertes declaraciones acerca de situaciones que atraviesa con su ex esposa, incluso confesó que ella le fue infiel dos veces y una de ellas con un famoso futbolista.

Charly López aceptó que la conductora tuvo una relación extramarital con un famoso futbolista durante una incómoda pregunta hecha en un programa y agregó que ella también lo engañó con otra persona que se encargaba de las ventas de programas dentro del medio donde trabajaba.

(Fotos: Instagram)

Por muchos años tras su separación ellos se llevaron muy bien pero de repente la situación "cambió" y en el programa "De primera mano", Gustavo Adolfo Infante preguntó por qué.

"Hace 17 años nos divorciamos Ingrid y yo, me fui a vivir a un apartamento, cuando nos casamos yo puse el Congo (un bar) en el 2001 y le dije: 'lo que gane es para los dos', nos casamos por bienes separados, yo vendí un terreno y una casa para comprar la casa en el sur, le dije: 'tú manejas las finanzas', porque ella es muy buena en eso y yo me dedico a trabajar, empezó a trabajar ella a los 3 o 4 años en un canal de televisión, le empezó a ir muy bien, total, decidimos divorciarnos", relató.

Además agregó: "Quedamos en buenas, y quedo mitad para ella y mitad para mi de todo, me voy y cuando decimos que ya no vamos a regresar ella dijo que la casa le quedaba muy grande para ella y Emiliano, y yo le dije: 'no la vendas', yo me regreso a la casa y tú te quedas con el dinero y me regreso a la casa", explicó, contando que luego surgieron problemas legales pues ella le exigió parte de la casa y le entabló demandas relacionadas con pensión alimenticia, dinero que nunca le faltó, afirmando que abusó y traicionó su confianza.

Luego Gustavo Adolfó le hizo una pregunta que lo dejó frío:

"¿Ingrid te fue infiel con un futbolista?"

“¿Y de dónde sacas esto?”, respondió Charly López. Al ser presionado, aceptó el tema de la infidelidad diciendo que no diría el nombre del deportista porque estaba casado. “Es un hombre casado y yo lo conozco”.

"Te agradezco que no digas su nombre porque él es un importante futbolista y yo lo respeto mucho", aclaró.

El exintegrante de Garibaldi añadió: “No nada más con él, sino con otra persona que trabajaba en la televisora. No con un ejecutivo, sino con una persona que llevaba las ventas de un programa, precisamente en el que estaba, con Fernando Solar”.

Acerca de la segunda infidelidad, López aseguró que Ingrid salía de viaje muy recurrente, con este vendedor, algo que le pareció sospechoso. El cantante interceptó a la pareja en el aeropuerto, lo confirmó y los confrontó.

“Lo agarré del hombro y le dije: ‘A ver, brother, tú sabes que es casada. Te vuelves a acercar y te rompo las patas’”, luego Charly e Ingrid salieron del aeropuerto sin hablar del tema hasta que en casa ella le dijo: 'perdóname, la regué'.

Ingrid Coronado y su hijo Emiliano. (Foto: Oficial)

“La verdad es que nunca le perdoné. Por eso siguió el divorcio”, concluyó.

Luego aseguró que no quería revelar el nombre del jugador pues tenía familia, aunque cuando se metió con Ingrid Coronado era soltero.

Luego siguió con el doloroso tema de su hijo Emiliano López Coronado quien lo bloqueó precisamente por las demandas y problemas financieros, afirmando que seguro su madre le metió cuestiones en la cabeza para que le exigiera que vendiera su casa para darles la mitad a ellos.