¡Controversia! Chicharito compara equipo de la Kings League con Guatemala

Javier "Chicharito" Hernández opina sobre un equipo de la Kings League y la compara con Guatemala.

El torneo de la Kings League Américas ya está preparado, tras dar a conocer oficialmente a los 12 equipos que participarán.

Sin embargo, el futbolista del Galaxy, Javier Chicharito Hernández, participará en esta liga de fútbol como el presidente del Olimpo United.

El máximo goleador de la Selección Mexicana en esta oportunidad, tendrá su su segunda participación en el torneo, ya que en la primera edición de la Kings League, formó parte del club de Ibai Llanos, Porcinos FC.

Recientemente el Chicharito Hernández a través de un video en la red social TikTok, habló sobre los escudos que presentaron sus rivales en el terreno del juego, en donde realizó comentarios de todo tipo, aunque uno llamó particularmente la atención al referirse a Guatemala.

En el audiovisual se ve al mexicano mencionar a "Muchachos FC", que forma parte de la Kings League Américas y esto dice sobre el equipo argentino.

"Entiendo lo de muchachos, lo de la canción. A mí el nombre no me desagrada, no me encanta, no me fascina, no me desagrada. Ahora el escudo, sé que son los colores de Argentina pero parece más como de Guatemala, por la bandera porque así juega también", dijo Chicharito.

El video viral ya ha generado cientos de reacciones. Además, en comentarios usuarios reaccionaron sobre la comparación con Guatemala hecha por el mexicano.

"Es que muchachos FC son fanáticos de la selección de Guatemala", "Logro desbloqueado: Chicharito menciono a mi país", "Guatemala apoya a Muchachos FC" se lee.