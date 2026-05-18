Comunidades en Chinautla denuncian retrasos para garantizar agua potable

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La CC ordenó desde 2019 garantizar el servicio de agua, desde entonces, los pobladores no reciben una solución concreta.

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La falta de acceso constante al agua potable mantiene en incertidumbre a familias de las comunidades de Santa Cruz y San Mateo Chinautla, en el departamento de Guatemala.

Autoridades indígenas, representantes comunitarios y asesores jurídicos, denunciaron que, pese a existir una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) desde 2019, aún no hay una solución definitiva para garantizar el abastecimiento del recurso.

Vecinos aseguran que el suministro ha disminuido por la explotación de una fuente. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Líderes comunitarios señalaron que las fuentes de agua conocidas como Borbollón y El Jute, que abastecen a miles de familias desde hace años, actualmente se encuentran dentro de propiedades privadas. Según explicaron, esta situación ha provocado restricciones en el suministro y disminución en la cantidad de agua que llega a la comunidad.

Juan Carlos Jerónimo, alcalde indígena de Santa Cruz Chinautla, indicó que la comunidad ha solicitado en varias ocasiones información sobre cómo estas fuentes pasaron a manos privadas.

"Nos racionaron el agua, ha estado llegando muy poca para la comunidad. En la primera visita del Instituto de Fomento Municipal (Infom) y según la información que ellos tienen, esa fuente del Borbollón abastece casi a 8 mil personas y de igual manera la fuente del Pulte que abastece como 6 mil.... En la comunidad hay alrededor de 8 mil 500 personas. Creo que no tendríamos ningún problema de agua si tan solo esas fuentes fueran directamente de la comunidad. Entonces, el problema acá es, ver cómo esas fuentes pueden ser recuperadas para la comunidad", expresó.

Además, afirmó que una empresa estaría explotando una de ellas. Estudios técnicos realizados por el Infom establecen que ambas fuentes podrían abastecer a más de 14 mil personas, sin embargo, hasta el momento esta situación sigue afectando a la comunidad.

Líderes comunitarios exigieron recuperar las fuentes de agua Borbollón y El Jute. (Foto: Soy502)

Santiago Choc, abogado jurídico de la comunidad aseguró que existe preocupación por la falta de avances sustanciales en el cumplimiento de la resolución. Recordaron que la CC ordenó a la municipalidad garantizar agua potable en cantidad y calidad para la población, pero señalaron que, siete años después, no existen resultados concretos.

También cuestionaron la propuesta municipal de perforar cinco pozos, debido a que especialistas habrían advertido que estas perforaciones podrían secarse con el tiempo. Por ello, insistieron en que la recuperación de las fuentes naturales sería la medida más viable para asegurar el abastecimiento permanente.

El equipo jurídico de la comunidad cuestionó la falta de acciones concretas por parte de la municipalidad. (Foto: Soy502)

Por su parte Edwin Chamalé, representante jurídico de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), informó que ha efectuado 13 reuniones técnicas y varias visitas de verificación; sin embargo, reconoció que no se han presentado denuncias por incumplimiento.

Mientras tanto, la comunidad pidió que se establezcan plazos concretos y acciones inmediatas para resolver la crisis de agua que afecta a miles de vecinos de Chinautla.

La reunión se realizó en el Congreso este 18 de mayo presidida por el diputado José Chic.