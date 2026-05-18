VIDEO: Messi tiene una brillante actuación con gol y asistencia

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Un golazo y una asistencia de Messi rompió la maldición del Inter de Miami en el NU Stadium, su nueva casa a partir del mes de abril, en donde el astro argentino y su equipo no habían podido ganar.

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Tras cuatro juegos sin festejar, este domingo el Inter se impuso 2-0 al Portland Timbers para mantenerse en la pelea con el Nashville del liderato en la Conferencia Este de la MLS.

El gol de Leo Messi desde otro ángulo pic.twitter.com/p7EVMK7fGE — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 17, 2026

A pocos días para que arranque la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Messi muestra que está en forma y que apunta al bicampeonato con Argentina.

Se lució con un golazo, un zurdazo cruzado dentro del área imposible para el guardameta visitante, después de un exquisito taquito de Telasco Segovia, al minuto 30.

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Su buen accionar se coronó con una gran asistencia. Hizo una pared con un compañero y luego se sacó a tres defensores con un par de regates para servirle el balón a Germán Berterame, quien sentenció el triunfo al 41.