Disfruta el fin de semana de entrar gratis a los museos

Este fin de semana puedes ingresar gratis a los museos de la ciudad de Guatemala.
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Con motivo de Día Internacional de los Museos podrás recorrer de manera gratuita estos santuarios de la historia, arte, cultura y memoria.
Fechas
El sábado 16, domingo 17 y lunes 18 podrás conocer estos espacios. Descubre, aprende y comparte en familia.
Los 26 museos, centros culturales, bibliotecas y otros espacios estarán disponibles para chicos y grandes.
Horarios
Estarán abiertos de 10:00 a. m. a 04:00 p. m. algunos contarán con visitas guiadas y recorridos especiales.
El Día Internacional de los Museos
Se celebra cada 18 de mayo para concienciar sobre el papel fundamental que estos espacios desempeñan en la sociedad.
Gracias a estas colecciones históricas y ancestrales se resguarda la cultura de un país, convirtiéndose en un puente para la educación, el entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos.
Fue establecido en 1977 por el ICOM (Consejo Internacional de Museos) durante una asamblea general celebrada en Moscú.
Se busca acercar el patrimonio histórico y artístico al público mundial, fomentando que las personas visiten colecciones.
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