¡Lleno total! Así fue el concierto de José Luis Rodríguez “El Puma” en Guatemala

José Luis Rodríguez "El Puma" interpretó sus grandes éxitos en Guatemala.
EN CONTEXTO: Guatemala recibe la visita de José Luis Rodríguez "El Puma"
La noche del sábado 16 de mayo fue un momento especial para los fanáticos de José Luis Rodríguez "El Puma", quien llenó el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ubicado en la zona 1 capitalina.
El cantante fue recibido con entusiasmo, carteles y aplausos de pie durante el desarrollo de su show como parte de la gira "Gracias Tour".
Con efectos especiales y un ambiente festivo, el concierto estuvo marcado por el baile y la nostalgia de los grandes éxitos de "El Puma".
Con el gran éxito "Agárrense de las manos", el cantante venezolano se despidió del país.