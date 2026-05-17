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¡Lleno total! Así fue el concierto de José Luis Rodríguez “El Puma” en Guatemala

  • Por Maria Fernanda Gallo
17 de mayo de 2026, 07:50
El cantante fue recibido con euforia y gestos de cariño por los guatemaltecos. (Foto: José Luis Pos/SOY502)&nbsp;

El cantante fue recibido con euforia y gestos de cariño por los guatemaltecos. (Foto: José Luis Pos/SOY502) 

José Luis Rodríguez "El Puma" interpretó sus grandes éxitos en Guatemala.

EN CONTEXTO: Guatemala recibe la visita de José Luis Rodríguez "El Puma"

La noche del sábado 16 de mayo fue un momento especial para los fanáticos de José Luis Rodríguez "El Puma", quien llenó el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ubicado en la zona 1 capitalina.

(Foto: José Luis Pos/SOY502)
(Foto: José Luis Pos/SOY502)

El cantante fue recibido con entusiasmo, carteles y aplausos de pie durante el desarrollo de su show como parte de la gira "Gracias Tour".

Con efectos especiales y un ambiente festivo, el concierto estuvo marcado por el baile y la nostalgia de los grandes éxitos de "El Puma".

Con el gran éxito "Agárrense de las manos", el cantante venezolano se despidió del país. 

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias se llenó con los fans de "El Puma". (Foto: Archivo/Soy502)
El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias se llenó con los fans de "El Puma". (Foto: Archivo/Soy502)

(Foto: José Luis Pos/SOY502)
(Foto: José Luis Pos/SOY502)

Deleitó a su público con sus canciones más emblemáticas, en el marco de las celebraciones por el mes del Día de la Madre. (Foto: José Luis Pos/SOY502)
Deleitó a su público con sus canciones más emblemáticas, en el marco de las celebraciones por el mes del Día de la Madre. (Foto: José Luis Pos/SOY502)

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