Julio Melgar: Años de fe y un legado inquebrantable en la música cristiana

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Descubre la historia de Julio Melgar, el influyente cantautor nacido en Escuintla que redefinió la música cristiana en el mundo hispano. Desde sus inicios a los 10 años hasta convertirse en un referente de fe y resiliencia, conoce su legado artístico y evangelístico.

Hablar de Julio Melgar es referirse a uno de los pilares más influyentes y transformadores de la música cristiana contemporánea en el mundo hispano. Su figura trasciende la de un intérprete; fue un músico, pastor y mentor que logró redefinir la experiencia espiritual de millones de creyentes.

Su propuesta musical, siempre centrada en la intimidad con Dios, la devoción genuina y la adoración espontánea, permitió que la iglesia latinoamericana conectara con una forma de oración más profunda y personal.

Dejó una canción inédita llamada "Me basta tu Palabra", incluida en el álbum Legado, de su hijo Lowsan. (Foto: Fb/Julio Melgar)

La historia de este influyente artista comenzó en la ciudad de Escuintla, donde nació el 16 de octubre de 1972. Desde su infancia, Julio mostró una inclinación natural hacia lo espiritual y lo artístico.

A la temprana edad de 10 años, experimentó un despertar que lo llevó a entregar su vida al cristianismo. Este compromiso temprano fue la base sobre la cual construyó un ministerio sólido que, años más tarde, impactaría a diversas naciones.

Melgar se presentó en múltiples escenarios internacionales, como en la Arena CDMX. (Foto: Fb/Julio Melgar)

En 1994, su visión ministerial comenzó a materializarse con la creación de Hacedores de Historias; no era simplemente un grupo musical, sino un colectivo interdenominacional que reunía a músicos, cantantes y líderes con un objetivo común: servir a la iglesia local y dotarla de herramientas para la alabanza. Este proyecto marcó el inicio formal de una carrera dedicada enteramente al servicio de la fe.

Aunque Julio Melgar ya era una figura respetada en en el país, su proyección internacional se consolidó a inicios de la década de 2000. En 2002 lanzó su álbum debut titulado Día de Pentecostés, pero fue en 2004 cuando alcanzó la verdadera relevancia continental con el disco Creo en ti.

Este álbum se convirtió en un referente de la música de adoración, gracias a su sonido fresco y letras que invitaban a la reflexión. El éxito fue tal que la industria reconoció su calidad artística y espiritual con dos nominaciones en los prestigiosos Premios Arpa, una como Mejor Álbum Vocal Masculino y otra como Mejor Álbum de Cantautor.

Estos galardones confirmaron que su música tenía el peso necesario para competir en los niveles más altos de la producción cristiana global.

Su música llegó a los corazones de miles de jóvenes que decidieron seguir a Cristo. (Foto: Fb/Julio Melgar)

Incluso durante sus momentos más difíciles, mientras libraba una valiente batalla contra el cáncer de páncreas, Julio nunca dejó de adorar; su tema Tus cuerdas de amor, grabado junto a su hijo Lowsan Melgar, se convirtió en un himno de esperanza para quienes atraviesan pruebas difíciles.

El 19 de abril de 2019, a los 46 años, falleció en la ciudad de Guatemala, pero su música y su mensaje no se apagaron. En un emotivo reconocimiento póstumo, los GMA Dove Awards 2019 le otorgaron el premio a la Canción del Año en Español.

Este premio no fue solo un honor a su carrera, sino un testimonio de cómo sus letras siguen uniendo a la iglesia global en una sola voz de fe. Su legado vive hoy en cada congregación que entona sus canciones y en cada artista que aprendió de él que la verdadera música nace en el lugar secreto de la oración.

Al final, la historia de Julio Melgar demuestra que la música más trascendental no es la que busca los reflectores, sino la que nace desde la intimidad. Aunque su partida física dejó un vacío profundo, el eco de su adoración sigue resonando en miles de corazones.