El guatemalteco que alquiló una habitación para abusar de una menor en EE.UU.

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El implicado rentó dos veces la habitación para cometer el mismo delito.

Un guatemalteco pasará un tiempo en prisión en Estados Unidos, luego de que lo sentenciaran por abusar sexualmente de una menor.

Según registros judiciales, se trata de Leonias Juber Ramos García, de 26 años, quien estaba acusado del delito de viajar con la intención de participar en conductas sexuales ilícitas.

La fiscalía señaló que el connacional empezó a comunicarse con una menor de edad. En febrero de 2025 le entregó una nota en la que le expresaba su afecto, junto con dinero en efectivo.

Ramos recibió una condena de dos años y medio de prisión. (Foto: ABC News)

Al mes siguiente, Ramos le envío mensajes explícitos a la víctima y reservó una habitación de hotel en Oregón, donde mantuvo relaciones con la menor.

Por si no bastara, en abril del mismo año volvió a pagar por un cuarto para abusar una vez más de la joven.

Las autoridades lograron arrestar a Ramos tiempo después y él se declaró culpable de los cargos en su contra en noviembre de 2025, pero no fue hasta este 15 de mayo que un juez le dio 30 meses en la cárcel, más 5 años de libertad condicional supervisada.

*Con información de Departamento de Justicia