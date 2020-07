Chiquis Rivera da positivo a Covid-19 tras viaje del 4 de Julio

La cantante, compositora y empresaria Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, anunció a través de un "Live" en Instagram que contrajo coronavirus.

La famosa dijo que dio positivo luego de hacerse por cuarta ocasión la prueba, tras un viaje con motivo de la celebración del 4 de julio, día de la Independencia de Estados Unidos..

"Les tengo una noticia. Quiero ser la primera en decirles... me hice la prueba del Covid, quise ir a ver a mi abuelita porque como ustedes saben, me había ido a San Diego este fin de semana para lo del 4th of July, me quedé en un hotel y quise tomar precauciones... pues sí, tengo Covid-19", explicó en el en vivo.

Chiquis Rivera dio positivo a la cuarta prueba. (Foto: Instagram)

Chiquis dijo que se siente bien, salvo por un poco de cansancio. "Ayer hice ejercicio, me sentí rara pero no tengo calentura, me duele el cuerpo, no puedo probar (sentido del gusto). Me sacó de onda porque las veces que me he hecho la prueba salí negativo, y me lo hice en otro lugar para confirmar... Esto sí es real, nunca pensé que me iba a dar porque uno toma las precauciones, me pongo guantes, cubrebocas, desinfecto todo el tiempo", dijo en el video.

A la estrella le pareció importante compartir su testimonio para que la gente tome conciencia y expresó que deben saberlo quienes estuvieron cerca de ella para que se hagan la prueba.

Chiquis Rivera y su pareja dieron positivo. (Foto: Univisión)

Rivera dijo que Lorenzo, su pareja, también salió positivo. "No sabemos dónde o cómo, puede ser en cualquier lugar, esto es real, es la cuarta vez que me lo hice".

Chiquis dijo que hará cuarentena en casa pues no quiere que nadie más se contagie. "Tenemos que ser responsables", dijo.

"Me da tristeza porque quería ir a trabajar pero son los momentos en los que estamos viviendo todos, tomen precauciones", agregó.

MIRA EL VIDEO:

