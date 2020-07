Prince Royce da positivo a prueba de coronavirus

Prince Royce narró su experiencia al revelar que es víctima de la pandemia que azota al mundo.

“Les cuento que casi hace dos semanas salí positivo con COVID-19, el coronavirus”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Es algo que me tiene en shock, nunca pensé que me pasaría a mí”, agregó.

El cantante enfatizó que es importante el distanciamiento social y los cuidados, más por la próxima celebración del 4 de julio en Estados Unidos, que podría ser una importante fuente contagio si la gente sale a celebrar.

Ver esta publicación en Instagram If the world was ending you’d come over right? Una publicación compartida por Prince Royce (@princeroyce) el 29 de Jun de 2020 a las 9:56 PDT

“Sé que el 4 de julio se aproxima. Sé que hemos estado encerrados, que queremos salir, pensamos que no nos va a pasar a nosotros, pero es real. Solo quiero exhortar a mi comunidad y a los jóvenes a que se cuiden, y que tengan conciencia hacia los demás. Algunos de ustedes puede que no tengan síntomas y pueden estar transmitiendo el virus a otros sin saberlo”, comentó.

“Estoy preocupado y frustrado por lo que esta sucediendo en Estados Unidos, viendo que hay gente que no está practicando el distanciamiento social, viendo a personas sin máscaras”, dijo.

“Esto es real y comienza por la juventud... Hay mucha gente saliendo y solo quisiera pedirles que si no tienen que salir no salgan. Protejamos a nuestra familia, protejamos a nuestros padres y pensemos en los demás”.

Prince Royce se realizará un nuevo examen pronto para saber si está libre de este virus.

“Pensé que tomando precauciones, lavándome las manos y usando máscara sería suficiente, pero no lo fue”, agregó.

“No a todos les dará de manera ligera, a mí no me dio tan fuerte. Me siento mejor ahora y espero salir negativo la próxima semana”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR: