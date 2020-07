El contundente mensaje de Jennifer Aniston sobre usar mascarilla

Jennifer Aniston envió un contundente mensaje a través de su cuenta de Instagram acerca de la importancia del uso de la mascarilla para frenar los contagios por la pandemia.

La actriz estadounidense subió una imagen donde porta un tapaboca color negro.

Junto a la fotografía escribió porqué considera vital portar este accesorio y alertó a sus seguidores a no tomar la situación a la ligera, pues, por hacerlo miles de vidas han sido arrebatadas.

"Entiendo que las mascarillas son inconvenientes e incómodas pero no creo que sean peor que las empresas cerrando... los empleos perdidos... trabajadores de la salud llegando al agotamiento absoluto y tantas vidas arrebatas por este virus porque no estamos haciendo lo suficiente", escribió. ⠀

⠀

"Creo en la bondad básica de las personas, sé que todos podemos hacer esto pero aún hay muchas personas en nuestro país que se niegan a tomar las medidas necesarias para aplanar la curva y mantenerse seguras. Las personas parecen más preocupadas por perder sus "derechos" al pedirles que usen un tapaboca. Esta recomendación simple y efectiva se está politizando a expensas de la vida de las personas y realmente no debería ser un debate", continuó.

"Si te importa la vida humana, por favor... solo #UsaLaMalditaMascarilla (#wearadamnmask) y anima a los que te rodean a hacer lo mismo", cerró.

