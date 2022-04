¿Christian Nodal le pidió el anillo de compromiso a Belinda?

Christian Nodal rompió el silencio y respondió si pidió de regreso el anillo de compromiso que le entregó a Belinda, su exprometida.

Para ponerle fin a los rumores sobre su ruptura amorosa con Belinda, el cantante de regional mexicano Christian Nodal, decidió hablar sobre el anillo de compromiso que le dio a la artista de doble nacionalidad en mayo de 2021.

Fue durante una transmisión en vivo que realizaba en la plataforma de Twitch, en donde el intérprete de "Botella tras botella", fue cuestionado por sus seguidores, quienes le preguntaron si demandaría a su exprometida para que le devolviera la costosa sortija.

Responde molesto

Ante esa interrogante, Nodal se mostró molesto y le respondió que en ningún momento él ha dado declaraciones de ese tipo, con lo que afirmó que no pretende perjudicar a la también actriz.

“Si no sale de mi boca… ahí está la cuestión, si no sale de mis dedos, de mi boca, a mí no me pongan en cosas, yo no tengo nada malo en contra de nadie”, aclaró Nodal.

Además, aprovechó para pedirle a sus fans que no crean todo lo que circula en redes sociales sobre su persona, hasta que sea él quien dé a conocer la información.

En otro video, varios fans comienzan a preguntarle por el anillo, hasta que alguien escribió: “Dejen de pedir el anillo, ni él lo pide”, comentario que leyó el cantante.

Entre risas nerviosas respondió sin profundizar en el tema: “Correcto, gracias”. De esta manera confirmó que hasta el momento no le ha pedido a Belinda que le devuelva el anillo.

