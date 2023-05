Científicos envían globos solares a la estratosfera y hacen un hallazgo

Los globos solares fueron enviados a 21.336 metros de altura, con la finalidad de registrar sonidos de la estratosfera de la Tierra.

Daniel Bowman, el principal científico de la investigación de los Laboratorios Nacionales Sandia en Nuevo México, cuenta que se inspiró en la escuela de prosgrado para explorar los sonidos de la estratosfera luego de conocer los sonidos de baja frecuencia que general los volcanes, fenómeno conocido como infrasonido que es inaudible para el oído humano.

La estratosfera es la segunda capa de la atmósfera terrestre, en el nivel inferior se encuentra la capa de ozono que absorbe y dispara la radiación ultravioleta del Sol. Es en esta zona donde los aviones a reacción y los globos meteorológicos alcanzan su punto más alto.

Anteriormente los investigadores ya habían colocado cámaras en los globos meteorológicos, la meta de ese proyecto era fotografiar el cielo negro arriba y la Tierra abajo. Además, construyeron su propio globo.

Vista de la Tierra desde poco más de 20 kilómetros de altura. (Foto: Sandia National Laboratories)

Bowman y su asesor Jonathan Lees se dieron cuenta que podrían poner micrófonos en estos globos estratosféricos, pues estos podrían llevar sensores dos veces más altos que los aviones comerciales.

"En nuestros globos solares hemos registrado explosiones químicas en la superficie y enterradas, truenos, colisiones de olas oceánicas, aviones de hélice, sonidos de la ciudad, lanzamientos de cohetes suborbitales, terremotos y tal vez incluso trenes de carga y acciones a reacción (...) También hemos grabado sonidos cuyo origen no está claro", indica el científico.

La información se compartió en la Reunión de la Acoustical Society of America en Chicago.

La construcción de los globos

Aunque había la posibilidad de utilizar globos de la NASA, los investigadores decidieron construir sus propios globos de una extensión de 6 a 7 metros de ancho, usando materiales que compraron en ferreterías y tiendas de artículos pirotécnicos.

Bowman mencionó que los globos cuestan alrededor de $50, es decir menos de Q400. Dos personas lo pueden construir en un promedio de tres horas y media.

"Cada globo está hecho de plástico de pintor, cinta adhesiva y polvo de carbón", comentó el científico. Mencionó en un correo electrónico que se pueden construir en una cancha de baloncesto y liberarlos en un campo: Se llena con aire y transportará una libra de carga útil a unos 70 mil pies.

Se coloca carbón porque gracias a este material el aire se calienta. Cuando el globo recibe luz solar, el aire dentro de ellos se calienta dándole la posibilidad de flotar.

El científico menciona que este podría ser un proyecto para realizar en secundaria y que pueden grabar los sonidos con una aplicación llama RedVox. En cuanto a la investigación, los investigadores usaron GPS para localizar los globos pues pueden viajar a muchos kilómetros.

Daniel Bowman y su compañera Sarah Albert con el dispositivo que detecta infrasonidos. (Foto: Randy Montoya)

Las dificultades

La estratosfera es una zona hostil con muchas fluctuaciones de temperatura que oscilan entre el calor y el frío. Esta es una de las desventajas de estos globos. El investigador explica que cuando intentaron lanzarlos muchos se rompieron con los arbustos. Fue muy difícil encontrar la zona idónea para su lanzamiento.

El siguiente desafío es descifrar de dónde vienen los sonidos registrados. Bowman cree que no son algo atípico, más bien mundano como un tren de carga, una tormenta distante o turbulencia. Sarah Albert menciona que puede ser ruido atrapado en el canal, capaz de crear eco que distorsione las grabaciones.

Las implicaciones científicas que estos globos tienen son muy grandes, pues se podrían usar para explorar planetas, como Venus.

*Con información de Futuro 360 y CNN