Científicos reviven una especie extinta hace cientos de años

Científicos desafiaron a la vida tras resucitar al lobo huargo que estaba extinto hace 13,000 años.

Explica y detalla el sitio 20 minutos que una firma biotecnológica de EE. UU. afirma haber logrado lo que la comunidad científica llevaba años buscando: "la resurrección de una especie extinta".

TIME's new cover: The dire wolf is back after over 10,000 years. Here's what that means for other extinct species

La compañía que revivió al lobo huargo

Colossal Biosciences es la empresa biotecnológica de Estados Unidos que ha anunciado haber alcanzado un hito codiciado por la ciencia: revivir una especie extinta. En particular, aseguran haber logrado traer de vuelta al lobo huargo, una especie desaparecida, que ganó notoriedad tras su aparición en la serie famosa de "Juego de Tronos".

El lobo huargo de Jon Nieve, Juegos de Trono. (Foto: Heraldo)

Sobre el descubrimiento

Los científicos comenzaron con la reconstrucción del genoma de esta especie y, a partir de ahí, editaron células del lobo gris para replicar las del animal extinto. Posteriormente, un grupo de perras comunes gestó y dio a luz tres cachorros, a los que han nombrado Rómulo, Remo y Khaleesi.

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.



The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using…

Es importante señalar que durante el paso del tiempo la medida de los cachorros se asemejan realmente a los lobos huargo que existieron en el pasado.

Foto: Ciudadano News

Controversia

Por otro lado, Marc Martí Renom, jefe del Grupo de Genómica Estructural del CNAG, destaca que lo logrado por Colossal Biosciences es un hito técnico por la modificación exitosa de una gran cantidad de genes para replicar al lobo gigante.

Sin embargo, sobre la "desextinción" anunciada, señala que no es posible clonar al animal extinto, ya que no existe material celular intacto, y lo que han hecho es modificar genes de un lobo gris para que se asemeje al lobo gigante, lo cual no constituye una verdadera desextinción.

La empresa fue conocida por prometer al mundo entero el regreso del mamut lanudo. (Foto: Facebook)

Incluso, Lluís Montoliu, vicedirector del CNB y experto en CRISPR, destaca que la empresa Colossal ha avanzado en el uso de esta tecnología, editando múltiples genes a la vez, lo cual es complejo y conlleva riesgos.

A pesar de esto, los animales parecen estar sobreviviendo. Sin embargo, Montoliu cuestiona los objetivos de la empresa: ¿Están creando un zoológico de especies extintas? Revivir animales en un entorno ajeno a ellos plantea grandes responsabilidades y deben mostrar sus estudios oficiales para la creencia de hechos.