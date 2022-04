Protagonista de telenovelas logra pagar fianza para seguir con arresto domiciliar

El actor mexicano seguirá libre bajo fianza luego de lograr pagar la cifra de 45 mil dólares.

Otras noticias: Esto pasará con el actor mexicano Pablo Lyle luego de agresión

El caso en contra de Pablo Lyle no es nuevo, sin embargo, el actor volvió a los tribunales a requerimiento de una jueza que le renovó la fianza.

Lyle ha dicho que pasa por problemas económicos y pretendía no pagar dicha cantidad. No obstante, la jueza resolvió que si no pagaba debía ingresar a prisión.

El protagonistas de telenovela está sujeto a un proceso por una pelea callejera ocurrida en 2019. El hombre al que golpeó Pablo Lyle murió.

Este es el video para recordar: