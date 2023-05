Cincinnati destaca convocatoria de Arquimides Ordóñez al Mundial Sub20

El cuadro de la MLS destacó el llamado para ser el referente de la azul y blanco en Argentina 2023.

Arquimides Ordóñez es uno de los jugadores clave que Rafael Loredo convocó para ser parte de la selección Sub20 que estará en Argentina disputando el mundial de la categoría.

A través de su sitio web, el Cincinnati FC resaltó la integración de Quimi como uno de los elementos importantes.

"Ordóñez fue clave para ayudar a Guatemala a clasificarse para la Copa Mundial Sub-20 de este año al llevar al equipo a las semifinales del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2022 el verano pasado. Ordóñez, el único jugador que anotó en las tres etapas de grupos en ese evento, anotó cinco goles en seis apariciones y fue incluido en el Mejor XI del torneo", destacó su club.

International duty for @Quimi_Ordo.



Quimi Ordoñez has been called up to Guatemalan U-20 squad for pre-World Cup camp. — FC Cincinnati (@fccincinnati) May 3, 2023

En cuanto al rendimiento dentro del equipo, Ordóñez anotó su primer gol para FC Cincinnati en la tercera ronda de la Copa Abierta de Estados Unidos contra Louisville City, cuando su gol de la victoria en el minuto 85 envió a los naranjas y azules a los dieciseisavos de final en la victoria por 1-0.

En solo tres apariciones para FC Cincinnati 2 en MLS NEXT Pro, Ordóñez lidera la liga con seis goles marcados.

THERE HE GOES.



@Quimi_Ordo pic.twitter.com/DWXhC8kC7U — FC Cincinnati (@fccincinnati) April 27, 2023

La selección de Guatemala ya se encuentra en Argentina, donde realiza una serie de juegos de preparación para llegar en buena forma en el debut que tendrá el 20 de mayo cuando se midan a Nueva Zelanda.