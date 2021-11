Todo los que debes saber sobre la píldora anticovid

Las dos píldoras contra el Covid-19 pueden ser utilizadas como prevención o durante el contagio de la infección. Pero, ¿son eficaces?

Hace unas semanas se dio a conocer que dos nuevos antivirales podrían marcar una brecha significativa para reducir los casos de hospitalización y muertes a causas del Covid-19.

Se trata de de los fármacos de Molmupiravir creado por Merck y Paxlovid de Pfizer. De acuerdo con los recientes informes brindados por las empresas desarrolladoras de los fármacos, ambos aportan un alto nivel de efectividad.

Ante la incertidumbre de las personas sobre la seguridad que estos medicamentos proporcionan a las personas, la revista científica Nature dio a conocer información privilegiada que fue recabada entre especialistas.

Por lo que a continuación se detalla cinco aspectos importantes sobre las píldoras,

Lo que debes saber

1 ¿Son eficaces?

Aunque falta que se hagan públicos los informes de los ensayos clínicos de ambas píldoras, los expertos informaron que son potencialmente efectivas, siempre y cuando sean administradas poco después de que una persona es detectada con la infección.

En cuanto al medicamento llamado Paxlovid, logró bajar en 89 por ciento el riesgo de hospitalización y muerte entre los pacientes adultos con Covid-19 con alto riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad, dijo Pfizer.

2 ¿Son seguras?

Las industrias farmacéuticas que desarrollaron las dos marcas de antivirales revelaron que los voluntarios del estudio clínico sí lograron tolerar los medicamentos y también los efectos secundarios que no fueron graves, sino moderados.

El artículo señaló que podrían existir algunos casos en los que pacientes puedan estar limitados al consumirlos, en el caso de Molnupiravir, podría estar limitado a mujeres embarazadas.

Ahora bien, con el Paxlovid, que se funciona con la combinación de otro medicamento conocido como ritonavir, podría no ser tolerado en otro grupo de pacientes, pero se sigue evaluando.

3 ¿Son eficaces contra las variantes?

De acuerdo con Infobae, las investigaciones que demuestran que los dos nuevos antivirales hacen frente a las variantes peligrosas del virus del SARS-CoV-2 aún siguen en pie, pues no se ha logrado demostrar que son efectivas en su totalidad, esto no quiere decir que no brinden un alto nivel de protección.

No obstante, Merck ha llevado a cabo estudios en donde resaltaron que su píldora sí logra combatir variantes como lo son la Delta y Beta.

4 ¿El Covid-19 puede volverse resistente a los antivirales?

De momento se conoce con los resultados científicos que han brindado los desarrolladores que las píldoras funcionan como terapias únicas.

“Es clave observar y hacer un seguimiento de los pacientes que no responden al Molnupiravir o Paxlovid para averiguar si la resistencia viral es un factor”, expresó Douglas Richman, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Diego.

Esta revelación indica que todavía se debe tener un monitoreo para observar la resistencia del virus, sobre todo en las personas que tienen un sistema inmunológico débil.

5 ¿Quién podrá acceder a los antivirales?

Las dos industrias han ofrecido proporcionar los precios para el mercado, los cuales estarían siendo establecidos por niveles; con la finalidad de que países bajos y medianos puedan tener acceso a los medicamentos.

Según se ha dado a conocer, varias empresas de medicamentos genéricos ya han iniciado a fabricar dichos antivirales.

*Con información de Infobae.